¿WhatsApp dejará de funcionar en mi próximo smartphone Huawei por no tener Google Play?

Las últimas

[{"id":129865,"title":"Barcelona SC vs. Deportivo Cuenca: chocan v\u00eda GOL TV por la fecha 24 de Liga Pro de Ecuador 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-sc-vs-deportivo-cuenca-vivo-directo-online-transmision-via-gol-tv-fecha-24-liga-pro-ecuador-estadio-alejandro-serrano-nczd-129865","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d687bc42d4b1.jpeg"},{"id":129755,"title":"\u00a1Con la victoria de Pilar J\u00e1uregui! Delegaci\u00f3n peruana de para b\u00e1dminton tuvo buen arranque en los Parapanamericanos","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/juegos-parapanamericanos-lima-2019-vivo-directo-online-latina-tv-peru-partipacion-peruana-badminton-pedro-pablo-vinatea-videna-pilar-jauregui-nczd-live-sports-event-129755","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6876fd2e4da.jpeg"},{"id":129725,"title":"\u00a1Conectados desde el Cuauht\u00e9moc! Puebla vs. Ju\u00e1rez EN VIVO y EN DIRECTO por Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/puebla-vs-juarez-vivo-online-directo-tv-azteca-tudn-liga-mx-apertura-2019-fecha-7-fox-sports-univision-estadio-cuauhtemoc-mexico-live-sports-event-nczd-129725","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d687862246d0.jpeg"},{"id":129738,"title":"Per\u00fa vs Uruguay EN VIVO: juegan en el segundo partido de la bicolor en el Sudamericano de V\u00f3ley","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/voley-peru-vs-uruguay-vivo-directo-online-via-movistar-deportes-enfrentan-segundo-partido-bicolor-sudamericano-voley-cajamarca-129738","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d674c677851b.jpeg"},{"id":129685,"title":"\u00a1River a semifinales! Empat\u00f3 1-1 con Cerro Porte\u00f1o en Asunci\u00f3n y logr\u00f3 la clasificaci\u00f3n por Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cerro-porteno-vivo-directo-fecha-hora-canales-fox-sports-cuartos-final-vuelta-nueva-olla-asuncion-minuto-minuto-copa-libertadores-2019-red-guarani-tele-tyc-sports-129685","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d686db13fcb4.jpeg"},{"id":129881,"title":"Con Mariano Closs como protagonista: los mejores memes del River Plate vs. Cerro Porte\u00f1o","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cerro-porteno-mariano-closs-mejores-memes-partido-copa-libertadores-2019-fotos-129881","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6873ff8716d.jpeg"},{"id":129739,"title":"Sigue adelante: Diego Schwartzman venci\u00f3 a Gerasimov y avanz\u00f3 a la tercera ronda del US Open 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/schwartzman-vs-gerasimov-vivo-online-directo-via-espn-juegan-segunda-ronda-us-open-2019-nczd-129739","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d684d106f192.jpeg"},{"id":129877,"title":"Boca Juniors vs River Plate: fechas, horarios y canales por semifinales de Copa Libertadores 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/boca-juniors-vs-river-plate-fechas-horarios-canales-semifinales-copa-libertadores-2019-129877","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d686b0f4575d.jpeg"},{"id":129690,"title":"Ahora toca Boca: River Plate empat\u00f3 1-1 ante Cerro Porte\u00f1o y clasific\u00f3 a 'semis' de Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cerro-porteno-vivo-directo-online-fox-sports-facebook-vuelta-cuartos-copa-libertadores-2019-nczd-129690","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d686e2964df3.jpeg"},{"id":129741,"title":"\u00a1Cl\u00e1sico argentino en la Libertadores! River elimin\u00f3 a Cerro y se enfrentar\u00e1 a Boca Juniors en semifinales","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-vs-cerro-vivo-ver-futbol-gratis-online-copa-libertadores-facebook-watch-fox-sports-canales-tv-alineaciones-29-agosto-2018-asuncion-marcelo-gallardo-py-ar-nnda-nnrt-129741","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6864a326c7e.jpeg"},{"id":129878,"title":"\u00bfWhatsApp dejar\u00e1 de funcionar en mi pr\u00f3ximo smartphone Huawei por no tener Google Play?","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-funcionara-proximo-celular-huawei-google-play-nnda-nnrt-129878","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d686b50227f4.jpeg"},{"id":129876,"title":"Pr\u00e1cticamente sin poder hablar: la explicaci\u00f3n de Mariano Closs sobre su salida en el River vs. Cerro","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/mariano-closs-river-plate-vs-cerro-porteno-explicacion-narrador-dejar-partido-copa-libertadores-video-129876","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d68689f50f5c.jpeg"},{"id":129736,"title":"Por abandono de Kokkinakis: Nadal pas\u00f3 a la tercera ronda del US Open 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/nadal-vs-kokkinakis-vivo-online-directo-via-espn-enfrentan-segunda-ronda-us-open-2019-live-sports-event-nczd-129736","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d67484c8f791.jpeg"},{"id":129875,"title":"Ins\u00f3lito: Mariano Closs se qued\u00f3 sin voz y no sali\u00f3 a narrar el segundo tiempo del River vs Cerro [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/mariano-closs-quedo-voz-relator-argentino-river-plate-vs-cerro-porteno-mitad-partido-copa-libertadores-2019-video-129875","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6864842c281.jpeg"},{"id":129872,"title":"\u00a1Grito de desfogue! El espectacular gol de De la Cruz para empatar el partido ante Cerro Porte\u00f1o en Asunci\u00f3n","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cerro-porteno-vivo-gol-cruz-1-1-copa-libertadores-2019-video-129872","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6861e418e51.jpeg"},{"id":129871,"title":"Pok\u00e9mon GO: se filtran los Pok\u00e9mon regionales de la quinta generaci\u00f3n Unova","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/pokemon-go-son-posibles-pokemon-regionales-quinta-generacion-unova-nnda-nnrt-129871","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6863f54d9ca.jpeg"},{"id":129867,"title":"Una 'bomba' estalla en Camp Nou: PSG le insin\u00faa al Bar\u00e7a que hay m\u00e1s clubes en la 'operaci\u00f3n Neymar'","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-psg-le-insinua-barcelona-hay-clubes-operacion-brasileno-asoma-juventus-129867","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66bdb5b48ef.jpeg"},{"id":129870,"title":"\u00a1Vamos por m\u00e1s! Dunia Felices conquist\u00f3 la medalla de bronce en para nataci\u00f3n en los Juegos Parapanamericanos 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/juegos-parapanamericanos-lima-2019-dunia-felices-conquisto-medalla-bronce-natacion-nczd-129870","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d685dc4e4b95.jpeg"},{"id":129868,"title":"Universitario volver\u00e1 a jugar sin p\u00fablico en el f\u00fatbol peruano","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/peru-universitario-deportes-chocara-melgar-publico-video-nnav-129868","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d685d10f37b5.jpeg"},{"id":129864,"title":"\u00bfNo era m\u00e1s que amarilla? La terrible entrada de Haedo Vald\u00e9z sobre Palacios que le pudo costar la roja","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cerro-porteno-vivo-haedo-valdez-terrible-entrada-palacios-copa-libertadores-video-129864","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6857f103b3c.jpeg"},{"id":129850,"title":"Kevin Quevedo: tres personajes que influyeron en su camino hasta la selecci\u00f3n","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/kevin-quevedo-3-personajes-influyeron-camino-seleccion-dpm-129850","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66ee9e3f0c5.jpeg"},{"id":129703,"title":"\u00bfDeber\u00eda Gareca probar con Carlos C\u00e1ceda o Patricio \u00c1lvarez ante Ecuador?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-deberia-gareca-probar-caceda-alvarez-ecuador-dpm-129703","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/26\/5d641ce0a11ef.jpeg"},{"id":129861,"title":"Como cuando Manzaneda le marc\u00f3 a River: Russo enloqueci\u00f3 con golazo de Cerro Porte\u00f1o al 'Millo' [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cerro-vivo-porteno-russo-euforica-celebracion-gol-1-0-haedo-valdez-copa-libertadores-2019-129861","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d68554c6f246.jpeg"},{"id":129860,"title":"\u00a1Va por el milagro! El golazo de Nelson Haedo Vald\u00e9z que le da vida a Cerro Porte\u00f1o ante River Plate","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/cerro-porteno-vs-river-plate-vivo-gol-hadeo-valdez-1-0-nueva-olla-copa-libertadores-video-129860","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6852f904900.jpeg"},{"id":129859,"title":"Pok\u00e9mon Masters: este es el truco para evolucionar un Pok\u00e9mon","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/pokemon-masters-nivel-evoluciona-pokemon-guia-tutorial-smartphone-pokemon-go-viral-nnda-nnrt-129859","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6853bb3d159.jpeg"},{"id":129862,"title":"Christian Cueva y su riguroso entrenamiento en Brasil","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/brasil-christian-cueva-somete-riguroso-entrenamiento-individual-video-nnav-129862","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d68545643569.jpeg"},{"id":129857,"title":"\u00a1Rumbo a Tokio! Rosbil Guill\u00e9n estar\u00e1 en los Juegos Paral\u00edmpicos 2020 tras ganar medalla de oro en los Parapanamericanos","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/juegos-parapanamericanos-2019-rosbil-guillen-estara-juegos-paralimpicos-tokio-2020-mundial-dubai-medalla-oro-1500-metros-129857","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6851260a539.jpeg"},{"id":129843,"title":"Ascues sobre Quevedo: \"Si se queda en Alianza Lima, Bengoechea lo va a potenciar\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-carlos-ascues-aconsejo-kevin-quevedo-quede-club-intimo-bengoechea-potenciar-129843","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6840ec319d3.jpeg"},{"id":129854,"title":"La respuesta del entorno de Rakitic para ser trueque de Neymar en Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-via-crucis-barcelona-rakitic-acepta-marcharse-psg-ligue-1-129854","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d684e4d0d05e.png"},{"id":129613,"title":"\u00a1Dio pelea! Chileno Cristian Gar\u00edn cay\u00f3 ante Alex de Mi\u00f1aur en la segunda ronda del US Open 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/cristian-garin-vs-alex-minaur-vivo-directo-online-gratis-streaming-via-espn-sigue-partido-chileno-segunda-ronda-us-open-2019-nueva-york-nczd-129613","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d684b9342574.jpeg"},{"id":129852,"title":"'CR7' ya no es el de antes: ni te imaginas cu\u00e1ntos puntos hizo en la votaci\u00f3n para el Mejor Jugador UEFA","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/cristiano-ronaldo-lionel-messi-imaginas-puntos-hizo-votacion-mejor-jugador-ano-uefa-129852","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d68496c490a4.jpeg"},{"id":129853,"title":"Sporting Cristal se pronunci\u00f3 sobre la posible venta de Christofer Gonzales al extranjero","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-pronuncio-posible-venta-christofer-gonzales-extranjero-129853","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d06d1ebb71a9.jpeg"},{"id":129848,"title":"Intenta no llorar: la colecci\u00f3n de relojes millonarios de Cristiano Ronaldo [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/cristiano-ronaldo-coleccion-relojes-millonarios-portugues-ultimos-anos-champions-league-fotos-129848","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d684579105cf.jpeg"},{"id":129841,"title":"\u00a1Conectados desde Morelos! Monarcas Morelia vs. Veracruz EN VIVO juegan por Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monarcas-morelia-vs-veracruz-vivo-estadio-morelos-directo-transmision-narracion-tv-azteca-online-apertura-2019-liga-mx-mexico-nczd-129841","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d68474546eb9.jpeg"},{"id":129783,"title":"Dragon Ball Super: Vegeta cuenta su oscura intenci\u00f3n de viajar al planeta Yardrat","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-revelado-motivo-vegeta-viajar-planeta-yardrat-dragon-ball-anime-manga-capitulo-51-129783","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d680129b3060.jpeg"},{"id":129847,"title":"Google Maps: propuesta de amor se hace viral en el mapa y hace suspirar a miles","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-capta-singular-propuesta-amor-hara-suspirar-street-view-smartphone-viral-tecnologia-nnda-nnrt-129847","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d68438a4719a.jpeg"},{"id":129849,"title":"Marvel: un Guardi\u00e1n de la Galaxia esta a punto de morir en los c\u00f3mics","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-guardian-galaxia-punto-morir-comics-129849","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d684286664e8.jpeg"},{"id":129846,"title":"\u00a1Palmas para ella! Noem\u00ed V\u00e1squez se qued\u00f3 con la medalla de bronce en para powerlifting en los Parapanamericanos 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/juegos-parapanamericanos-2019-noemi-vasquez-quedo-medalla-bronce-powerlifting-categoria-50-kilos-video-129846","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6843309a405.jpeg"},{"id":129844,"title":"River Plate vs. Cerro: c\u00f3mo y cu\u00e1ndo ver cuartos de final de la Copa Libertadores 2019 [VIDEO]","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/river-plate-vs-cerro-porteno-vivo-ver-cuartos-final-copa-libertadores-video-129844","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6842410e653.png"},{"id":129818,"title":"\u00bfLo recuerdas? El primer once que par\u00f3 Ricardo Gareca en la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-primer-once-paro-ricardo-gareca-blanquirroja-fotos-129818","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d68259a25008.jpeg"},{"id":129842,"title":"Fuerza, Luis Enrique: las condolencias del planeta f\u00fatbol tras la muerte de su hija de nueve a\u00f1os [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fotos-hija-luis-enrique-xana-martinez-mira-imagenes-condolencias-muerta-cancer-huesos-osteosarcoma-fotos-129842","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d6840e8ea426.jpeg"},{"id":129835,"title":"\u00a1Bochornoso incidente! Excampe\u00f3n de UFC fue noqueado en una pelea callejera en Haw\u00e1i [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-bj-penn-excampeon-miembro-salon-fama-noqueado-pelea-callejera-hawai-video-129835","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d68386d0f2b6.jpeg"},{"id":129677,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Nadie not\u00f3 este error en la indumentaria de Dr. Strange en la pelea contra Thanos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-tuvo-garrafal-error-presentacion-dr-strange-pelea-thanos-vengadores-avengers-4-marvel-129677","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d67dc81547c8.jpeg"},{"id":129840,"title":"Google Maps: captan a 'Firulais' en un intento fallido de escape y su imagen se expande en el mundo","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-capta-tierno-perrito-fallido-escape-imagen-viral-firulais-smartphon-street-view-viral-nnda-nnrt-129840","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/29\/5d683beee9a96.jpeg"}]