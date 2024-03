WhatsApp Messenger es un servicio de mensajería instantánea en donde puedes realizar diferentes configuraciones, como por ejemplo: ocultar el estado de conexión “En línea”, la “hora de última vez conectado”, seleccionar qué contactos pueden ver tus estados, etc., sin embargo, también es posible reforzar la privacidad de tu foto de perfil, ¿Cómo? Escondiéndola a tus contactos agregados y no añadidos tras realizar una sencilla configuración que a continuación te enseñaré. No será necesario descargar aplicaciones de terceros o programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., para realizar este sencillo truco. Recuerda que el procedimiento aplica a los usuarios que utilizan dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Sin duda será de mucha utilidad si deseas reforzar la seguridad y privacidad de tu identidad, ni tus contactos añadidos o no agregados sabrán que ocultaste tu foto de perfil.

Cómo ocultar tu foto de perfil de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

El siguiente paso es presionar sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Ajustes”.

Luego oprime el apartado “Privacidad”.

Aquí busca y aprieta en “ Foto de perfil ”.

”. Te saldrán las alternativas “Todos”, “Mis contactos”, “Mis contactos excepto...” y “ Nadie ”.

”. Recomendamos seleccionar la última que mencionamos.

