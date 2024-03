Ya era tiempo que llegue y por fin es el día. La aplicación de WhatsApp ha decidido realizar un cambio radical a su plataforma en dispositivos Android: se trata de un nuevo diseño completamente minimalista y con el que podrás obtener más color blanco y las letras de la plataforma en tonalidad verde. Esto elimina considerablemente el clásico matiz que tenía la app de Meta, generando que ahora sea mucho más agradable a la vista y, sobre todo, no consuma demasiada batería al activar píxeles. Asimismo por medio de ella ya puedes filtrar tus mensajes en “Leído”, “No leído”, “Grupos”, etc., a fin de que no te pierdas mucho en la navegación. ¿Será igual que los iPhone? Pues al parecer sí, aunque hay aún diferencias en el aspecto del menú, donde todavía los terminales de Apple tienden a jugar con más colores. Aquí te dejo todos los pasos para activarlo.

Cómo descargar el nuevo diseño de WhatsApp

Es bastante básico, pero hay algunas personas que no suelen hacerlo.

Lo primero será ingresar a Google Play y allí buscar la pestaña de WhatsApp .

. En ese instante deberás presionar el botón de “Actualizar”.

WHATSAPP | El primer paso será siempre actualizar la aplicación desde Google PLay. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cuando hayas bajado la última versión, en caso recientemente converses con alguien, lo mejor será cerrar por completo la app .

. Una vez hecho eso, solo tienes que abrir WhatsApp nuevamente y ya tendrás el diseño minimalista .

. En caso no tengas ninguna actualización, puedes ingresar a esta web oficial de la app.

WHATSAPP | Así debe quedarte el nuevo diseño de WhatsApp listo para que lo uses con todos tus amigos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí simplemente descarga el APK pulsando el botón de “Paquete de instalación”.

Cuando lo abras, debes darle en el botón de “Actualizar” y listo.

Recuerda que WhatsApp se actualiza a cada rato, por lo que debes estar pendiente si hay cambios o no.

Asimismo, para obtener este nuevo diseño no hay necesidad de que tengas la versión beta de la app.

