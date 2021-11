Una de las plataformas en donde se comparte mayor información personal, es sin duda alguna WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que te permite enviar desde textos y audios hasta archivos multimedia y documentos Word, Excel, PDF, etc. Si una tercera persona con malas intenciones llega a tener acceso a tu cuenta, tus datos personales así como información bancaria podrían estar en riesgo, por ello, en esta ocasión te enseñaremos un sencillo truco para cerrar sesión en todos los dispositivos que llegaste a escanear tu código QR.

Cuando vinculas tu cuenta de WhatsApp a WhatsApp Desktop o Web en una computadora, laptop o tableta, automáticamente queda guardada, quiere decir que si no cierras sesión tendrán acceso a tus conversaciones. Al igual que en Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, etc., si no cierras sesión manualmente, cuando actualicen la página tu cuenta permanecerá abierta.

Anteriormente, cuando ingresabas a WhatsApp Desktop o Web y alejabas tu teléfono celular, lo apagabas o le quitabas el internet, de manera instantánea tu cuenta se cerraba, sin embargo, ahora sucede todo lo contrario, ya que gracias al nuevo modo multidispositivos puedes vincularte de manera independiente y autónoma hasta en 4 dispositivos diferentes, en palabras simples ningún equipo dependerá del móvil para funcionar.

CÓMO CERRAR SESIÓN EN TODOS LOS DISPOSITIVOS DONDE VINCULASTE TU CUENTA

Primero verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store de Apple. Luego, abre la aplicación y presiona los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, elige la que dice ‘Dispositivos vinculados’.

Desplázate hacia abajo y en el apartado ‘Estado del dispositivo’ te saldrán todos los dispositivos vinculados a tu cuenta de WhatsApp.

Especifica la fecha, hora y el equipo en donde se encuentra abierta tu cuenta, puede ser Windows, Mac, Android o iPad.

Para cerrarlos, solo toca en el ícono del dispositivo y finalmente haz clic en ‘Cerrar sesión’.

Listo, así nadie revisará la información personal que sueles enviar a tus contactos por WhatsApp. Se recomienda que verifiques constantemente si tu cuenta está vinculada en otro dispositivo, si hay alguno desconocido cierra sesión rápidamente.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.