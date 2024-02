WhatsApp continúa siendo una de las aplicaciones con mayor número de usuarios en todo el mundo. Por medio de ellas no solo puedes chatear con cualquier persona con solo tener su número de celular, sino también crear stickers personalizados para que puedas divertirte junto con tus amigos, o emplear la inteligencia artificial, función que te ayudará a traducir los mensajes en tiempo real y hasta obtener información rápida de algún objeto.

Sin embargo, es posible que algunos usuarios ya no se les permita emplear WhatsApp debido a que sus dispositivos móviles serán incompatibles. ¿Cómo lo sé? Pues resulta que los terminales con Android 5.0 o inferior, además de iOS 12 o inferior, no podrán utilizar la aplicación debido a que se añadirán más herramientas que no podrán funcionar en los terminales antiguos.

Es por esa razón que hoy te diremos todos los celulares que se quedarán sin la app a partir del 1 de marzo para que lo tomes en cuenta.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp