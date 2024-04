Si has intentado todos los métodos posibles y no pasa nada, no te preocupes porque hoy te ayudaré. En las última semanas WhatsApp viene baneando cuentas de diversos usuarios que han estado usando apps de terceros, específicamente APK modificadas, que si bien tienen más funciones, pueden ser dañinas para tu smartphone. Si optas por eliminarlas, puedes recibir un mensaje en Google Play que dice “No se puede instalar WhatsApp”. ¿Deseas volver a obtener la aplicación oficial? ¿No desea que su número sea eliminado? Para evitar la pérdida de elementos, aunque a veces sea necesario sacrificarlos, debes seguir todos estos pasos al pie de la letra.

Cómo solucionar “No se puede instalar WhatsApp Messenger”

Si has desinstalado WhatsApp Plus o sus derivados, ya no podrá instalar la aplicación desde Google Play.

Por otro lado, si se te pide que descargues la app oficial, lo primero que tienes que realizar es reemplazarla para que esta no afecte a tus conversaciones.

Sin embargo, si la borraste, no te preocupes porque debes realizar estos pasos.

Lo primero será realizar una copia de seguridad de todo tu smartphone .

. Asegúrate siempre guardar las fotos o videos en tu PC o simplemente en la nube.

Una vez hecho eso, anda a los Ajustes de tu celular y presiona en “Sistema y actualizaciones”.

WHATSAPP | De esta manera aparecerá en caso te hayan baneado en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí habrá un botón de “Restablecer”. Púlsala y verás un mensaje donde se te indica qué es lo que pasará en tu celular.

Cuando empiece a hacer todo, no podrás recuperar lo que estaba en tu móvil.

Ahora simplemente inicia sesión desde el inicio colocando tu cuenta de Google y todos los patrones que tenías antes.

WHATSAPP | Lo mejor será restablecer tu equipo desde fábrica. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante regresa a Google Play y descarga WhatsApp.

Observarás que nuevamente podrás bajar la app de Meta sin problemas. Eso sí, no tendrás la opción de recuperar tus conversaciones.

Por ende tampoco podrás ver nuevamente los videos que te han enviado, ni tampoco los audios que has recibido.

Estos son algunos trucos que he usado en WhatsApp

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

Video recomendado

¿Cómo funciona esta funcionalidad? Aquí te lo contamos.