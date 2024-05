Siempre es bueno mantener actualizado la aplicación de mensajería instantánea más importante de todo el mundo, hablo de WhatsApp Messenger, ya que de esta manera no solo recibirás nuevas herramientas o modificaciones de la interfaz principal, también se encargan de corregir errores o reemplazar algunos parches de seguridad para evitar un posible ciberataque, sin embargo, muchos usuarios no suelen ingresar a la Google Play Store de Android para verificar si la app cuenta con una actualización pendiente. Hoy te enseñaré un sencillo truco para que WhatsApp se actualice automáticamente cuando estés conectado a una red wifi, así no consumirás los datos móviles.

Cómo hacer que WhatsApp se actualice automáticamente

Primero, ingresa a WhatsApp .

. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “Ajustes”.

Desplázate hacia abajo y presiona el apartado “ Actualizaciones de la aplicación ”.

”. Se ubica al final debajo de la sección “Invitar amigos”.

Finalmente, activa el interruptor denominado “ Actualizar automáticamente WhatsApp ”.

”. Listo, el aplicativo se actualizará solo cada vez que haya una actualización pendiente en la Google Play Store de Android.

Es necesario aclarar que el proceso comenzará cuando te encuentres conectado a una red wifi.

