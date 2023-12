La empresa tecnológica Google y la compañía Meta llegaron a un acuerdo en el 2018 para que las copias de seguridad de WhatsApp no ocupen espacio de almacenamiento en Drive, sin embargo, desde el 1 de diciembre, estos documentos empezarán a consumir los gigabytes de tu cuenta.

¿Por qué deben preocuparte los nuevos cambios? Simple, la copia de seguridad es una replica de respaldo de toda la información que has enviado o recibido a través de WhatsApp, ya sean mensajes, fotografías, videos, audios, documentos, etc., incluso conservan las configuraciones. En conclusión, pesan demasiado pero son muy importantes porque sirven para no perder los datos mencionados cuando te roben o se dañe tu teléfono inteligente.

El problema es que las copias ahora ocuparán almacenamiento de Google Drive, plataforma que simultáneamente comparte un total de 15 GB gratuitos con Gmail y Photos, de llenarse todo tendrías que pagar por más espacio. ¿Quisieras que las copias sean más ligeras? En Mag lo explicaremos a continuación.

El truco para que las copias de seguridad de WhatsApp sean menos pesadas

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime la que dice “Ajustes”.

En esta parte toca sobre los apartados “ Almacenamiento y datos ” > “Administrar almacenamiento”.

” > “Administrar almacenamiento”. Te saldrá una ventana informativa en donde sabrás la cantidad exacta de MB o GB que WhatsApp ocupa en el almacenamiento de tu celular.

El siguiente paso es desplazarte hacia abajo y te aparecerá la lista de tus conversaciones más pesadas (en donde has enviado la mayor cantidad de archivos multimedia).

Entra a cualquier chat (los de arriba ocupan más espacio) y marca la casilla “ Seleccionar todos ”.

”. Finalmente, aprieta el ícono del tacho de basura para eliminar todas las imágenes y videos.

Recuerda que también es posible seleccionar cada archivo de forma manual, así podrás conservar algunos elementos.

Estas son las mejores herramientas para esconder información en WhatsApp

Chats bloqueados

Abre la aplicación e ingresa a una conversación personal o grupal.

Presiona sobre el nombre del contacto.

Se desplegará la “información del contacto”.

Desplázate hacia abajo y oprime sobre la opción denominada “ Bloqueo de chat ”.

”. Coloca tu huella digital o patrón de seguridad (con el que desbloqueas tu teléfono inteligente).

Por último, en la interfaz principal de WhatsApp, exactamente en la parte superior, se habilitará la carpeta que dice “Chats bloqueados”.

Archivados

Entra a la app y pulsa por unos segundos sobre el chat de un contacto.

Se desplegará un grupo de opciones en la parte superior, toca el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo.

Listo, acabas de archivar la conversación.

¿Quieres esconder la sección “Archivados”? realiza la siguiente ruta: entra a la carpeta del mismo nombre > aprieta los tres puntos (arriba a la derecha) > dale a “Ajustes de archivado”.

Finalmente, activa el interruptor “ Mantener los chats archivados ”.

”. Listo, tus conversaciones se ubicarán en la parte final de toda la lista de chats.