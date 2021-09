WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que millones de usuarios la utilizan para comunicarse con alguien desde cualquier parte del mundo. Este año, la referida plataforma agregó dos nuevos cambios en las notas de voz: el primero, consiste en la función que te permite reproducir audios al doble de velocidad, y el segundo, solo añadieron las ondas a este tipo de mensajes. Ahora último, se pudo conocer que la app de color verde viene preparando otra herramienta que será de mucha utilidad si lo que deseas es ya no tener que escuchar audios de varios minutos ¿Quieres saber cuál es y cómo luce? A continuación lo explicaremos.

La nueva herramienta que está desarrollando WhatsApp tendrá como objetivo principal transcribir un audio a texto, así ya no tendrás que escucharlo en situaciones dónde te ves imposibilitado por el ruido, informó WabetaInfo, un portal que tiene acceso a las nuevas funciones que traerá el aplicativo.

Además, actualmente solo es posible transcribir un audio a texto con la ayuda de aplicaciones externas, las cuales descargas desde la Google Play Store o App Store de Apple, no hay otra manera, pero, de aprobarse esta novedosa opción ya no será necesario depender de otras plataformas.

Entonces ¿WhatsApp tendrá acceso a las conversaciones? No, recordemos que el aplicativo cuenta con el cifrado de extremo a extremo, quiere decir que solo tú y la otra persona con quién chateas son los únicos que pueden leer los mensajes que se envían, así como las fotos, videos, audios, etc.

El mecanismo para convertir a texto los mensajes de voz se realizará con ayuda del dispositivo y su sistema operativo, por ejemplo, en iOS de Apple se utilizará el reconocimiento de voz, sin embargo, antes vas a tener que otorgarle los permisos al equipo para que opere. Es así que cuando ingreses a WhatsApp te aparecerá una nueva sección en donde se ubicarán todos los mensajes transcritos.

Así lucirá la transcripción de audios en WhatsApp (Foto: WabetaInfo)

Esta función es bastante interesante, ya que no solo apunta hacia los usuarios que no pueden reproducir audios en lugares donde hay mucha bulla o ruido, sino que también beneficiará a las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. Por el momento, la transcripción de audios se encuentra en etapa de desarrollo, incluso aún no sale en la versión beta de WhatsApp y no se sabe si realmente los usuarios podrán probarla, debido a que en muchas ocasiones la app ha abandonado diferentes proyectos porque los cibernautas no le dieron el visto bueno.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.