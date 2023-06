Muchos conocen a WhatsApp Plus, el APK de mensajería o programa modificado de WhatsApp Messenger, no obstante, es verdad que en los últimos meses ha ganado una gran cantidad de usuarios, esto debido a que supera al aplicativo original en cuanto a funciones y herramientas, sobre todo ahora que los desarrolladores crearon un nuevo “modo antiban”, significa que Meta ya no detectará que utilizas versiones alteradas, así que no podrán banearte.

Durante mucho tiempo el problema de WhatsApp Plus era que no tenía una opción para crear copias de seguridad, quiere decir que no era posible restaurar los datos de tus conversaciones personales o grupales al momento de cambiar de teléfono o cuando seas víctima de robo. Este mecanismo es más seguro en WhatsApp Messenger, ya que las copias se almacenan en Google Drive, en cambio, el APK las guarda en el mismo celular.

Aunque peor es nada, muchos cibernautas agradecen que el APK haya implementado dicha característica en su plataforma, pues sería ilógico que Google trabaje con una versión alterada de su socia, WhatsApp Messenger. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a crear una copia de seguridad en WhatsApp Plus.

Los pasos para crear una copia de seguridad en WhatsApp Plus

Abre WhatsApp Plus en tu teléfono.

Ahora, presiona el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) > entra a la sección “Plus configuración”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado que dice “Chats”.

Desplázate hacia abajo y aprieta en “Copia de seguridad”.

Pulsa sobre el botón denominado “Guardar”.

Es importante destacar que la copia de seguridad se almacenará en tu dispositivo móvil, no es posible guardarla en Google Drive (la nube) como en WhatsApp Messenger.

Recuerda que puedes encontrar la copia de seguridad en el almacenamiento del smartphone.

Cómo evitar que te baneen en WhatsApp Plus