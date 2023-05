WhatsApp Plus está agregando novedosas funciones que ni siquiera la propia aplicación estable ha desarrollado en la actualidad, hablamos de WhatsApp Messenger. Por la razón que acabamos de mencionar, los usuarios de Meta migraron al APK de mensajería instantánea, la misma que paulatinamente viene reforzando la seguridad y privacidad de su servicio, incluso te ofrece la libertad de personalizar el apartado principal de la plataforma.

Cada actualización de WhatsApp Plus llega con novedosas herramientas que le sacan una gran ventaja a la aplicación de Mark Zuckerberg, ya que en la última versión del APK puedes “programar mensajes automáticos” cuando alguien te menciona en las conversaciones grupales, por ejemplo: imaginemos que no puedes hablar porque estás ocupado y justo te mencionan en un grupo, es posible crear un mensaje que diga “¿Qué pasó? Háblame al interno”, así no tendrás que leer todo el contenido del chat para saber lo que querían decirte.

Incluso puedes programar el mensaje “No puedo atenderte ahora, háblame al interno o llámame. Esta es una respuesta automática”, aunque debes tener cuidado porque los miembros del grupo sospecharán que utilizas WhatsApp Plus o una aplicación de terceros.

Así puedes programar respuestas automáticas cuando te mencionen en los grupos de WhatsApp Plus

Primero, entra a la última versión de WhatsApp Plus .

. Ahora, accede a “Plus configuraciones” y presiona sobre el apartado que dice “Pantalla de conversación”.

Desplázate hacia abajo y toca la opción denominada ”Mensaje de respuesta automática”.

Se desplegará una ventana emergente que contiene un campo de texto.

Aquí agrega el mensaje que tú quieras, es opcional añadir emoticones (no aplica para los stickers o archivos multimedia)

El siguiente paso es oprimir en “Aceptar”.

Finalmente, dile a uno de tus contactos que te mencione en un grupo y de inmediato se enviará tu respuesta automática.

Qué hacer si WhatsApp baneó mi cuenta de WhatsApp Plus

Lo primero que te aparecerá cuando WhatsApp ha baneado tu cuenta de WhatsApp Plus es un letrero.

Este contador suele poner una hora fija.

La mayoría son 24 horas, tiempo en el que no podrás usar WhatsApp por nada del mundo.

Tampoco podrás recibir o realizar una copia de seguridad.

Lo mejor que puedes hacer para solucionar el problema es desinstalar WhatsApp Plus.

En ese instante debes descargar WhatsApp normal desde Google Play.

Una vez hecho esto, trata de ir a Ajustes, Aplicaciones, WhatsApp y elimina el caché.

Ahora nuevamente logueate con WhatsApp y verás que ya puedes entrar a conversar con todos tus amigos.

En caso siga el contador, lo mejor será esperar ese tiempo.

Recuerda que es mejor usar WhatsApp normal, ya que si la app de Meta nuevamente detecta que estás usando WhatsApp Plus, podrá eliminar tu número de por vida.

