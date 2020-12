Las fiestas de Navidad y Año Nuevo se acercan y muchos gustan usar WhatsApp para mandar saludos a alguien o simplemente felicitar. Pero existe un truco para que nunca más tus amigos te vean “en línea”. ¿Lo sabías? Pues hoy te enseñaremos cómo.

A pesar de que varios tienden a desconectarse de internet o su wifi para poder enviar un mensaje sin estar en WhatsApp , la aplicación Plus te ofrece un detalle que la app principal no tiene.

¿Cómo se hace? WhatsApp Plus , una alternativa al chat de Facebook que está causando más adeptos, tiene la opción para responder y enviar mensajes sin aparecer “en línea” de manera sencilla y con solo pulsar un botón. De esta manera tampoco cambiará tu última hora de conexión.

Cabe precisar que si quieres tener WhatsApp Plus en tu celular, al no ser oficial, podría generarte un futuro baneo a tu cuenta en caso desees usar la original. Eso dependerá de cada uno de los usuarios que tengan un smartphone Android.

CÓMO RESPONDER TUS MENSAJES DE WHATSAPP SIN APARECER “EN LÍNEA”

Lo primero que debes hacer es descargar WhatsApp Plus en tu celular con root.

Luego de ello, al tener tu número registrado, anda a Ajustes.

Allí deberás pulsar sobre “Plus setting”.

Tras ello, anda a “privacy and security”.

Finalmente desactiva la opción “Freeze last seen”.

Cabe precisar que debes reiniciar nuevamente la aplicación de WhatsApp Plus para que los cambios tengan efecto. Desde ese momento, cuando hables con cualquier contacto o si este mira nuestro chat, ya no podrá ver si estamos o no en línea.

Los mejores trucos de WhatsApp

WhatsApp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de Whatsapp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que sorprendentemente funciona!

