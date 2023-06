WhatsApp Plus es un programa desarrollado para los usuarios que buscan un mayor nivel de personalización, es cierto que se trata de una copia o versión modificada de WhatsApp Messenger, por ello, Meta la considera como “no oficial” y si detecta que la utilizas podría banearte de manera temporal o permanente, aunque ahora es casi imposible porque el APK creó un “modo antiban”. ¿Qué la hace tan especial? sus increíbles funciones y herramientas, como por ejemplo: la posibilidad de apagar tu cuenta sin desconectarte de internet; activar un antivirus que protege la información de tus conversaciones; ocultar el visto en tus conversaciones grupales, etc.

¿En dónde se puede descargar el programa? a través de internet, pero hay páginas que te brindan mayor seguridad que otras, mencionaremos los tres sitios web más confiables: APKMirror, Uptodown y Aptoide. Seguro no recuerdas en dónde descargaste el APK, ya que de repente solo seguiste los pasos de un video en YouTube, sin embargo, desde Depor te enseñaremos a descubrir si el WhatsApp Plus que utilizas en tu teléfono inteligente es 100% original.

Mucho cuidado porque probablemente vienes utilizando un programa que aparenta ser WhatsApp Plus y en realidad es un software malicioso que ha infectado tu dispositivo móvil con algún tipo de virus, el cual está recolectando en silencio tu información personal o financiera, así que aprende a detectar si la app de tu celular es original o falsa.

La guía para saber si tu WhatsApp Plus es original

Primero, ingresa a WhatsApp Plus y verifica el encabezado de la parte superior.

y verifica el encabezado de la parte superior. En esta sección, justo al lado derecho, te debe aparecer el “modo avión” (ícono wifi), “modo oscuro o claro” (luna), herramienta buscar (lupa), y los tres puntos verticales.

Además, en el lado izquierdo debe figurar la etiqueta “WhatsApp Plus”.

Ahora, presiona los tres puntos > “Plus configuración” >oprime sobre el apartado que dice “Información” > aquí te aparecerá un panel que te indica la versión de tu WhatsApp Plus.

El APK no muestra publicidad de manera repentina, de hecho, solo lo hace al momento de descargar una función para desbloquearla.

Tampoco te pide que agregues tus tarjetas de crédito o débito cuando te registras por primera vez, menos que realizas un pago por continuar conversando o por utilizar una herramienta.

Aquí te dejamos la guía completa para que descargues la última versión original WhatsApp Plus junio 2023, está libre de virus y es 100% confiable.

Por estos motivos no debes chatear con alguien que tenga WhatsApp Plus

Menos seguridad y privacidad de la información que compartes.

Aunque ambas plataformas incluyen las mismas funciones, WhatsApp Plus saca ventaja porque los usuarios pueden volver a visualizar los mensajes eliminados “Para todos”, esto sin que te des cuenta.

saca ventaja porque los usuarios pueden volver a visualizar los mensajes eliminados “Para todos”, esto sin que te des cuenta. Si envías una foto o video con la función denominada “Ver una sola vez”, no tendría mucho sentido que la utilices con un cliente de la versión “Plus”, ya que podría haber activado esa herramienta con la que puede ver su archivo multimedia las veces que quiera.

WhatsApp Messenger si cuenta con el cifrado de extremo a extremo, pero la encriptación del contenido se pierde al momento de chatear con un contacto que utiliza el servicio “Plus”. Recuerda que el APK no tiene chats cifrados.

¿Qué consecuencias hay? que cualquiera sería capaz leer, ver y escuchar todo lo que se envían, incluso los desarrolladores de WhatsApp Plus.

¿Cómo saber si alguien utiliza WhatsApp Plus? es una de las preguntas más frecuentes, aunque no se sabe con exactitud si tu contacto ha descargado el APK, sí puedes empezar a sospechar por las siguientes señales:

es una de las preguntas más frecuentes, aunque no se sabe con exactitud si tu contacto ha descargado el APK, sí puedes empezar a sospechar por las siguientes señales: Nunca lee los mensajes o reproduce notas de voz grupales (confirmación de lectura).

Nunca aparece en línea.

No sale la palabra “Escribiendo” o “Grabando audio” cuando te responde.

Descarga tus estados y los publica en su historia.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp Plus en Depor, y listo. ¿Qué esperas?