Muchos pueden hablar de WhatsApp Plus y referirse a una versión distinta según la fuente del mod. Si te das una vuelta por Google, notarás que hay una opción denominada “WhatsApp Plus Original”, ¿pero qué tan “original” se puede ser si hablamos de una versión alterna al sistema de mensajería instantánea que todos conocemos?

El primer WhatsApp Plus fue lanzado en 2015 por un desarrollador español llamado Rafalense. El proyecto, cuando fue abandonado, sirvió como base para que cientos de otros desarrolladores creen sus propios mods. Es así como encontrarás en Google versiones modificadas como WhatsApp Plus Rosado, Gold, Femenino, GB, YMWhatsApp, entre otros.

Al haber tantos mods en Internet, incluso de una misma versión de WhatsApp Plus, hay la confunsión sobre cuál deberías descargar. Hay versiones basadas, por ejemplo, en el trabajo del desarrollador árabe Fouad Mods o de su colega AlexMods, cuyo APK ha sido detectado con virus.

WhatsApp Plus Original, por lo tanto, tiene de “original” su estrategia de posicionamiento en Google. “¿Por qué pusimos “original” en el nombre del sitio? Pues porque la gente lo busca así. Y pusimos solamente la ‘W’ porque un dominio no puede tener la palabra ‘whatsapp’ por cuestiones de derecho de autor”, sostuvo el sitio wplusoriginal.com en conversación en Depor Play.

La propuesta de WhatsApp Plus Original se ha diversificado en tres páginas: wasap-plus.com, wplusoriginal y malavida.com, y todas contienen el mismo APK. “Nosotros ahora estamos trabajando en conjunto con unos desarrolladores que van actualizando la aplicación constantemente; además, responden a nuestras inquietudes y también corrigen errores en la aplicación, algo que no conseguimos con otros desarrolladores como Fouad Mods”, agregaron de wplusoriginal.com.

WhatsApp Plus Original es una versión modificada de WhatsApp de las muchas que existen pero que ha logrado estandarizar el mismo APK en varias páginas de Internet, ampliando la comunidad de usuarios y gestionaando las actualizaciones mediante un equipo de desarrolladores. Al haber una comunidad que comparta la misma experiencia de un mismo mod dinamiza la programación del aplicativo para hacerla más segura ante eventuales baneos.

Cómo instalar WhatsApp Plus

Primero asegura tu información con una copia de seguridad. De tener Android, deberás acudir a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats, y realizar una copia de seguridad en Google Drive. Luego tendrás que desinstalar la aplicación oficial de WhatsApp y proceder con la instalación del archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace que te llevará a la página wplusoriginal.com y tendrás que elegir una de las tres versiones. Si no has descargado un archivo APK anteriormente, tendrás que activar la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas.

Después solo queda abrir el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta que puedas acceder WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono. Solo queda restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales. Listo, ya deberías poder iniciar tus conversaciones en WhatsApp Plus.

