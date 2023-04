WhatsApp Plus ha desarrollado una amplia cantidad de funciones para los estados, aquí no solo es posible que veas las historias de tus amigos sin dejar el visto, hay otras herramientas adicionales, como por ejemplo: saber cuántas veces vieron tu estado; descargar las fotos o videos que publicaron tus contactos; recuperar las historias que se eliminaron, etc.

Sin embargo, existe una importante herramienta que la mayoría de usuarios no conoce, hablamos de la función “Estado visto toast”, ¿Para qué sirve? simple, mientras chateas recibirás notificaciones en donde te informan sobre las personas que han visto tus estados en ese momento, así ya no será necesario que presiones el “ojito” de las historias.

Es necesario destacar lo siguiente: para que la función cumpla con su objetivo no debes activar previamente la herramienta “ocultar estado visualizado”, así que ten mucho cuidado cuando veas las historias de tus amigos, ya que dejarás la confirmación de visualización.

El truco para que WhatsApp Plus te avise sobre el contacto acaba de ver tu estado

Primero, entra a WhatsApp Plus en tu celular Android.

en tu celular Android. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Plus configuraciones”.

El siguiente paso es presionar en el apartado “Pantalla principal”.

Desplázate hacia abajo y activa el interruptor denominado “Estado visto toast”.

Es así como el APK te notificará cuando alguien vea tu historia sin la necesidad de estar en la pestaña de estados.

5 trucos de WhatsApp que WhatsApp Plus no tiene

Enviarte mensaje a ti mismo: El recién estrenado. Si bien solo estaba para los usuarios beta, ahora ha llegado para todos. Ya no es obligatorio tener que guardarte como contacto. Simplemente nos vamos a nuevo chat, y apareceremos nosotros como los primeros. Lo pulsamos y ahora podemos enviarnos cualquier cosa.

El recién estrenado. Si bien solo estaba para los usuarios beta, ahora ha llegado para todos. Ya no es obligatorio tener que guardarte como contacto. Simplemente nos vamos a nuevo chat, y apareceremos nosotros como los primeros. Lo pulsamos y ahora podemos enviarnos cualquier cosa. Videollamadas con 32 personas: Eso en el caso de que tengas un grupo amplio de amigos que quieran reunirse, podrás hablar con todos ellos sin necesidad de usar otras apps que cumplen con el mismo cometido.

Eso en el caso de que tengas un grupo amplio de amigos que quieran reunirse, podrás hablar con todos ellos sin necesidad de usar otras apps que cumplen con el mismo cometido. Enviar el enlace de la videollamada o llamada de WhatsApp: De ese modo evitas estar usando cualquier otra aplicación de chat por video. Este enlace lo puedes copiar y enviárselo a cualquiera. Incluso puedes elegir si deseas que sea una llamada por voz o con cámara.

De ese modo evitas estar usando cualquier otra aplicación de chat por video. Este enlace lo puedes copiar y enviárselo a cualquiera. Incluso puedes elegir si deseas que sea una llamada por voz o con cámara. Mirar el primer mensaje que enviaste a tu amigo: Es prácticamente sencillo y lo único que tienes que hacer será ingresar a la conversación de WhatsApp, luego al perfil de tu contacto y allí pulsar sobre la lupa. En ese instante verás un calendario, retrocede hasta la fecha más antigua y automáticamente WhatsApp te llevará a la primera palabra que intercambiaste con esa persona.

