¿Para qué te serviría descargar la foto de perfil de tus contactos en WhatsApp Plus? tomaremos como ejemplo el siguiente caso: supongamos que la ex pareja de tu amigo lo elimina y este te pide que le envíes su foto para comprobar si realmente ha sido bloqueado o borrado. Seguro que al momento de abrir la imagen le tomas una captura de pantalla a la misma, no obstante, la mayoría no sabe que es posible descargarla en su máxima calidad, ¿Quieres saber cómo hacerlo? es algo que Depor te explicaremos de inmediato.

Ya no le tomes screenshots a las fotos de perfil de tus amigos o familiares, es tedioso tener que presionar al mismo tiempo los botones físicos de encendido y volumen bajo, mejor descarga la imagen en formato PNG conservando su máxima resolución, así los detalles del archivo se apreciarían mucho mejor.

Las capturas de pantalla suelen tener buena calidad, dependiendo del equipo por supuesto, pero, ten en cuenta que se comprimen o distorsionan si las recortas, además, la foto de perfil de tu contacto podría haberse tomado con una cámara réflex de varios megapíxeles, sin duda observarías la gran diferencia entre ambas.

Así puedes descargar la foto de perfil de tus contactos en WhatsApp Plus

Primero, descarga WhatsApp Plus , más adelante te diremos cómo hacerlo.

, más adelante te diremos cómo hacerlo. Ahora, abre el APK.

El siguiente paso, desde la interfaz principal del programa (pestaña chats), presiona sobre la foto de perfil de tu contacto.

En caso no hayas tenido una conversación con ese usuario, accede a tu lista de contactos y aquí oprime su foto de perfil.

Se abrirá la imagen en tamaño completo.

Aquí toca en el ícono de la flecha que apunta hacia abajo, se ubica en el extremo superior derecho.

Finalmente, la imagen se descargará en su calidad original y almacenará automáticamente en la galería de tu teléfono inteligente.

Qué hacer si WhatsApp baneó mi cuenta de WhatsApp Plus

Lo primero que te aparecerá cuando WhatsApp ha baneado tu cuenta de WhatsApp Plus es un letrero.

Este contador suele poner una hora fija.

La mayoría son 24 horas, tiempo en el que no podrás usar WhatsApp por nada del mundo.

Tampoco podrás recibir o realizar una copia de seguridad.

Lo mejor que puedes hacer para solucionar el problema es desinstalar WhatsApp Plus.

En ese instante debes descargar WhatsApp normal desde Google Play.

Una vez hecho esto, trata de ir a Ajustes, Aplicaciones, WhatsApp y elimina el caché.

Ahora nuevamente logueate con WhatsApp y verás que ya puedes entrar a conversar con todos tus amigos.

En caso siga el contador, lo mejor será esperar ese tiempo.

Recuerda que es mejor usar WhatsApp normal, ya que si la app de Meta nuevamente detecta que estás usando WhatsApp Plus, podrá eliminar tu número de por vida.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp Plus? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp Plus en Depor, y listo. ¿Qué esperas?