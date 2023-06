Millones de personas migraron a WhatsApp Plus por sus exclusivas herramientas, las cuales todavía no llegan a WhatsApp Messenger, la versión oficial perteneciente a la compañía Meta. Aunque el equipo de Mark Zuckerberg se encuentra en la lucha para recuperar a los usuarios que ha perdido por culpa del referido APK, también se vienen desarrollando otros mods y uno destaca por su compatibilidad con los teléfonos inteligentes que tienen el sistema operativo iOS, hablamos de Watusi, ¿Quieres saber por qué no debes utilizarlo? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

La instalación de aplicaciones que no sea a través de la App Store de Apple, es algo que estaba previsto en iOS 17, versión que ni siquiera se encuentra en el programa Beta, no obstante, hay otros métodos para instalar programas APKs como ocurre en Android, aunque lo harás mediante cuentas de desarrollador, informó el portal tecnológico Xataka móvil. Por esta razón es que millones de usuarios ya empezaron a utilizar Watusi en sus equipos iPhone.

Watusi te ofrece lo mismo que la versión estable de WhatsApp, aunque incluye sus propios ajustes de privacidad, personalización y otras opciones adicionales. Además, el APK para iOS pone en resgo la seguridad de tus datos personales, es una de sus principales desventajas.

Riesgos de utilizar Watusi en el iPhone

Los desarrolladores no se rigen a las normas de la App Store de Apple y Watusi tiene toda la libertad de rastrearte cuando quiera.

tiene toda la libertad de rastrearte cuando quiera. Las conversaciones personales o grupales incluyen publicidad en la parte superior del chat, la única forma de eliminar este banner es comprando la licencia de Watusi.

Si Meta detecta que utilizas Watusi podría suspender tu cuenta de forma temporal o permanente, sobre todo porque este APK no cuenta con el “modo antiban”, algo que WhatsApp Plus sí tiene.

De acuerdo a Xataka el APK funciona de manera correcta e incluso es posible retirar la pestaña de “Estados” y “Comunidades”, muy útil para quienes no utilizan esas funciones.

Por otra parte, también es posible desactivar los avisos “Escribiendo...” o “Grabando”. ¿Vale la pena descargarlo? no, por los riesgos de tu información personal y el baneo eterno.

La guía para saber si WhatsApp Plus está con virus

Primero, entra a “Virus Total”, aquí te dejamos el enlace .

. Como puedes apreciar hay dos opciones: “Archivo” (en caso hayas descargado el APK) y URL (si todavía no lo descargas).

Supongamos que aún no lo bajas, copia y pega en la sección “URL” el link de la página en donde vas a descargar WhatsApp Plus .

. Ahora, oprime la tecla enter o buscar.

Espera que termine el proceso y en la parte superior izquierda te aparecerá la cantidad de alertas que lo reportan como potencialmente peligrosos.

Por ejemplo, puede salir 10/89, no significa que hayan 10 virus o que se descarte la presencia del mismo, sino que 10 de las 89 plataformas de antivirus lo reportan como archivo peligro.

Se recomienda no descargarlo. En la parte inferior te brinda todos los detalles del APK, si incluye virus troyano, malware, jocker, etc.

