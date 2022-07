WhatsApp Plus es una versión no oficial de WhatsApp que cuenta con muchas funciones que el aplicativo principal no tiene, una de estas herramientas está relacionada con los “Estados”, ya que el programa modificado es capaz de avisarte cada vez que alguien ha visto tus historias publicadas, ¿Quieres saber cómo activar las notificaciones de estados? desde Depor lo explicaremos a continuación.

Básicamente, cuando publiques un estado y te encuentres chateando o haciendo cualquier cosa por WhatsApp Plus, en la parte superior de la interfaz te aparecerá una notificación que dice: “(x persona) vio tu estado”, así podrás saber quién está pendiente a tus publicaciones sin la necesidad de ir a la pestaña de historias.

CÓMO ACTIVAR LAS NOTIFICACIONES DE ESTADOS EN WHATSAPP PLUS

Por supuesto tienes que descargar la última versión de WhatsApp Plus , líneas abajo te explicamos cómo descargar e instalar el APK.

Abre WhatsApp Plus y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Accede a “Plus configuración” > “Pantalla principal”.

Finalmente, Desplázate hacia abajo y enciende el interruptor denominado “Estado visto toast”.

Lo único que queda por hacer es publicar un estado y esperar a que tus contactos lo vean. Es probable que en determinadas ocasiones sea una molestia esta función, así que para desactivarla sigue los mismos pasos pero apaga el interruptor.

LOS PASOS PARA INSTALAR WHATSAPP PLUS EN ANDROID

Como se recuerda, WhatsApp Plus es considerada como una “Aplicación no oficial” por la compañía Meta (Facebook), por esta razón es que no se encuentra en la Google Play de Android. Para poder instalarla en tu celular deberás descargar la APK de sitios externos y a continuación te enseñaremos los pasos que debes seguir:

Primero, activa la opción de “Instalación a fuentes desconocidas” de Android, para ello ingresa a los “Ajustes” de tu celular > “Seguridad” > y enciende el interruptor denominado “Orígenes desconocidos”.

Antes de crearte una cuenta de WhatsApp Plus con tu mismo número, debes eliminar tu cuenta de WhatsApp Oficial.

Ahora, descarga el nuevo APK haciendo clic aquí .

. El siguiente paso es instalar el APK.

Por último, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas utilizar la app.

ASÍ PUEDES IMPEDIR QUE GOOGLE TENGA ACCESO A LAS FOTOS Y VIDEOS QUE TE ENVÍAN POR WHATSAPP

Entra a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu celular Android, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Presiona en el apartado “Aplicaciones”.

Te aparecerán todas las apps que vienen instaladas de forma predeterminada en el teléfono y las que has descargado.

Busca la app de Google (No Google Chrome), se recomienda encontrarla con la ayuda de la lupa (arriba a la derecha).

Accede a Google y toca en la opción nombrada "Permisos".

En la sección “Con permiso”, aprieta en “Archivos y contenido multimedia”.

Lo último por hacer es seleccionar en “No permitir”.

Listo, así impedirás que Google continúe teniendo el acceso a las fotos y videos que se descargan automáticamente en WhatsApp y que se almacenan en la galería; si quieres reforzar tu privacidad, también se recomienda quitarle los permisos de tu cámara, además, puedes hacer la misma acción con otros servicios que te brinda Google, como Google Photos por ejemplo.