¿Eres de las personas que usa WhatsApp Plus para todo? La aplicación modificada de WhatsApp tiene múltiples funciones. Mediante ella no solo puedes cambiar el color de tus chats, sino también ocultar el famoso “escribiendo”. ¿Cuál es la versión oficial y original del APK? Aquí te lo contamos.

Cómo instalar el APK de WhatsApp Plus en tu celular

Lo primero que debes hacer será desinstalar WhatsApp normal de tu celular.

Recuerda que WhatsApp Plus no funciona si tienes la app de Meta.

Te recomendamos que antes de eliminarlo, realiza una copia de seguridad de tus conversaciones.

Cuando culmines, simplemente descarga el APK de WhatsApp Plus.

Puedes encontrar los enlaces más abajos.

Cuando culmines, debes otorgarles los permisos correspondientes a tu celular para que acceda a tu listado de contactos.

Coloca tu número y el código de verificación en WhatsApp Plus.

Cuando ingreses ya podrás chatear con todos tus amigos sin problema alguno.

Versiones oficiales del APK de WhatsApp Plus actualizado

WhatsApp Plus AlexMods V17: enlace

WhatsApp Plus Yessimods V22.00: enlace

WhatsApp Plus Abo2Sadam V11.20: enlace

WhatsApp Plus Heymods 21.10: enlace

Aquí te enseñaremos cómo actualizar el APK de WhatsApp Plus. Usa estos pasos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Desventajas de usar el APK de WhatsApp Plus

Si bien WhatsApp Plus es una aplicación completamente modificada, a veces tiende a fallar o algunas funciones están incompletas. De igual forma puedes sufrir un posible baneo o suspensión de cuenta por parte de WhatsApp de Meta.

Otro motivo por el que debes tener bastante cuidado al usar WhatsApp Plus es que no tienes el cifrado de extremo a extremo, por lo que tu cuenta podría ser vista por terceros.

¿Qué se puede hacer con WhatsApp Plus?

Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue desarrollada principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa y muchas otras mejoras que conocerás a continuación.

Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios por chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalides que no se encuentran en la versión oficial como cambiar el color a los chats y a la interfaz.

Otras de las ventajas es que puedes usar dos cuentas a la vez en WhatsApp Plus, algo que no se puede en la app original. Además, puedes personalizar tu cuenta añadiéndole más privacidad eligiendo qué contactos no quieres que te vean en línea y hasta cambiar la hora de tu “última conexión”.