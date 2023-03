¿Te han baneado la cuenta de WhatsApp Plus y no sabes qué hacer? La aplicación modificada de WhatsApp está dando dolores de cabeza a varios usuarios quienes no solo desconocen cómo recuperar sus conversaciones, sino también sus pegatinas.

Es por esa razón que, para que no pierdas tu contenido, hoy en Depor te mostraremos todos los pasos para que nuevamente tengas tus famosos stickers. Pero eso sí, es necesario que regreses a WhatsApp para continuar conversando con tus contactos.

Recuerda que de volver a instalar WhatsApp Plus es posible que tu número sea suspendido de por vida y ya no podrás usarlo en el futuro.

Cómo recuperar mis stickers de WhatsApp Plus si fui baneado

Lo primero será recurrir a los archivos de tu smartphone.

Anda a la carpeta principal y luego ingresa a Almacenamiento interno.

En ese lugar debes ir a “Media”.

Verás una carpeta que dice “Com.WhatsAppPlus”.

Ingres en ella, nuevamente anda a Media, WhatsApp Plus y observarás nuevos archivos.

Selecciona el que dice “WhatsApp Plus Stickers”.

Copiala en cualquier lado.

Luego nos vamos a Google Play y allí descargamos la aplicación “Sticker personales para WhatsApp”.

Si no la encuentras, puedes usar este enlace .

. Instálala. Ahora nos iremos al símbolo “+”. Ahora solo debemos presionar en “Buscar archivos”.

Copia uno por uno los stickers de la carpeta trasladada anteriormente.

Cuando recuperes tu cuenta de WhatsApp Plus, lo único que debes hacer será descargar WhatsApp normal.

Una vez culminado el proceso, añade todos los stickers y listo, ya recuperaste tus stickers de WhatsApp Plus baneado.

Recuerda que para recuperar todos tus stickers es mejor no desinstalar WhatsApp Plus hasta que pase la suspensión. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por qué no puedes ingresar a WhatsApp Plus: APK última versión

WhatsApp indica que no debes utilizar aplicaciones modificadas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otros.

En caso detecte que estás usando constántemente funciones que no tiene la app original, es posible que se genere un bloqueo temporal.

Este suele durar alrededor de las 24 horas.

En caso de que vuelva a usar estas aplicaciones de terceros, WhatsApp volverá a tomar acciones sobre tu cuenta.

Es de tal forma que en ese momento la app perteneciente a Meta ya no baneará tu cuenta, sino que suspenderá radicalmente tu número de celular.

Así que debes tener bastante cuidado de momento si vas a continuar usando aplicaciones como WhatsApp Plus.