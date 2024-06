Si estás buscando la actualización más reciente de WhatsApp Plus, pues hoy te cuento todos los detalles de la más reciente versión de FouadMods. Se trata de la versión V10.10 de la app de modificada que está causando sensación en miles de personas. ¿Cómo lo obtengo? Esta, a diferencia de la aplicación de Meta, te permite descargar los Estados de tus amigos, incluyendo visualizar nuevamente las imágenes que solo se pueden ver una vez, además de chatear con quienes deseas sin agregar su número y modificar el color de toda la plataforma en pocos segundos.

Requisitos para poder descargar WhatsApp Plus V10.10

Cabe precisar que, en la actualidad, WhatsApp Plus puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil, aunque debes cumplir con ciertos requisitos para que así no termines por perjudicar tu número o tu smartphone.

Puedes usarlo mediante el proceso de vinculación

Contar con un número nuevo si deseas emplearlo sin escanear el código QR.

Tu terminal Android debe tener el sistema operativo versión 4.1 o superior.

Darle los permisos correspondientes a tu smartphone para instalar apps de terceros.

WHATSAPP PLUS | Recuerda que tienes que intentar varias veces la vinculación. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Novedades de WhatsApp Plus V10.10

Opción para evitar el baneo rápido: Esta herramienta ayudará a que WhatsApp normal no detecte, de manera rápida, que estás usando una app modificada. Eso quiere decir que, en caso uses un número antiguo, no serás sancionado por ningún motivo y no perderás tus chats.

Actualización ilimitada: La versión de FouadMods ya no te permitirá tener que descargar a cada rato una actualización, pues será ilimitada y no cuenta con fecha de caducidad como sí sucedía con otras APK.

Nuevos botones: Al igual que WhatsApp, WhatsApp Plus también te permite ingresar rápidamente a Instagram y Facebook. De esa manera, el acceso a tus redes sociales favoritas de Meta será en un instante.

WHATSAPP | Con todos los pasos volverás a usar WhatsApp Plus. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Cómo descargar WhatsApp Plus V10.10

Para poder obtener WhatsApp Plus, solo es necesario ingresar a este enlace. Una vez dentro tendrás que presionar sobre “descargar”. La web es bastante segura, por lo que no te saltará ningún mensaje ni te abordará con demasiada publicidad.

Eso sí, siempre tienes que bajar la versión Pro, ya que la más actual no necesita vinculación. Sin embargo, si decides bajar el APK estándar, el requisito para usarla será que cuentes con un número nuevo. Aunque aquí hay que tener cuidado porque es posible que te baneen en las próximas horas.

Más trucos y novedades de WhatsApp Plus