WhatsApp Plus v17.85 está disponible para quienes deseen herramientas sofisticadas en la gestión de los chats. La instalación es sencilla pero requiere de un poco de conocimiento técnico. Si aún no estás convencido, aquí compartimos la lista completa de cuáles son las novedades de la nueva versión si es que aún no te animas a hacer la actualización.

Probablemente te estés preguntando qué es WhatsApp Plus. Se trata de una versión modificada de WhatsApp que salió por primera vez en 2015, desarrollado por un español conocido como Rafalense. El proyecto, cuando fue abandonado, sirvió como base para que cientos de otros desarrolladores creen sus propios mods. Es así como encontrarás en Internet versiones modificadas como WhatsApp Plus Rosado, Gold, Femenino, GB, YMWhatsApp, entre otros. Pero ojo, no todas las versiones modificadas son seguras.

Como WhatsApp Plus es gestionado por un grupo de desarrolladores independientes, las actualizaciones hacen que el interfaz sea estable y añade novedades para que la comunicación sea efectiva, incluso evitando las restricciones del WhatsApp original. A continuación compartimos las novedades según la web wasap-plus.com.

Antiban: la versión asegura que WhatsApp no te bloquee la cuenta.

Solución a caducidad anticipada: el sistema corrije el problema de caducidad antes del 19 de enero de 2024.

Efectos animados para pantalla principal y chats.

Mensajes programados para automizar las comunicaciones con los contactos.

Reenviar estados a otros usuarios.

Usar diferentes tipos de modulación de voz.

Podrás usar el “Estilo iPhone” con emojis, temas y estética con los acabados del teléfono de Apple.

Mensajes e “Imágenes bomba” que permiten enviar contenido que desaparece después de ser vistos.

Actualización de Kernel para las mejoras en el núcleo del software.

Nuevos emojis actualizados.

Personalización de interfaz para adaptar colores y tamaño de fuente a tu gusto.

Podrás enviar archivos grandes de audio y video.

Calidad original en fotos para la descarga y el envío.

Funciones mejoradas para compartir contenido rápidamente.

Variedad de temas y estilos para personalizar la aplicación.

Mejoras en la privacidad de las cuentas como ocultar la foto de perfil a ciertos contactos.

Podrás navegar en Modo Oculto: ver historias y estados sin ser detectado.

Podrás leer los mensajes e historias eliminados por otros usuarios.

Copia y pega solo partes seleccionadas de textos.

Se podrá verificar las horas de conexión y estado directamente desde la pantalla de chat.

Cómo instalar WhatsApp Plus

De usar un teléfono Android, deberás seguir la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats, y realizar una copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus conversación de una app a otra. Luego tendrás que desinstalar la aplicación oficial de WhatsApp y proceder con la instalación del archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace y tendrás que elegir una de las tres versiones. Si no has descargado un archivo APK anteriormente, tendrás que activar la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas.

Solo resta abrir el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta que puedas acceder WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales para reiniciar tus conversaciones.

¿Cuál Android puede instalar WhatsApp Plus?

Quienes tengan un equipo con Android 5 para adelante podrán hacer la instalación del APK de WhatsApp Plus. Esta versión del sistema operativo de Google fue lanzado en 2014 y su última actualización fue en 2016 con la versión 5.1.1. Hasta hace dos años, se supo que el 1.21% de smartphones ejecutan Android 5.1, así que es muy probable que tu celular sea compatible con WhatsApp Plus si lo adquiriste después de 2014.

