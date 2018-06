Ya sea por una pelea o porque simplemente la otra persona no quiere que sepas nada de él/ella, la opción de bloquear un contacto es la última instancia para desaparecer de WhatsApp contra una persona en específico. Sin embargo, la App no te notifica cuando esto te lo hacen a ti.

Con unos simples pasos podrás descubrir si de verdad fuiste bloqueado/a o simplemente la otra persona tiene algunos problemas para contestar. Si en todos los pasos sale positivo, entonces en definitiva has sido bloqueado de WhatsApp .

En primer lugar fíjate si sólo llega a un "Check" cuando envías los mensajes, que significa que el mensaje ha sido enviado, pero nunca recibido. Además de esto, fíjate si en algún momento puedes ver conectado a ese usuario, ya que si te han bloqueado no podrás verlos "En línea" , sus últimas horas de conexión, ni descripción y ni sus estados.

Check WhatsApp (Foto: Internet)

Finalmente, si lo intentas llamar por llamada de voz y la aplicación no te lo permite, ya es más que seguro que has sido bloqueado. Lo último que puedes intentar es añadir al contacto a un grupo. Si no funciona, felicidades, has sido bloqueado o bloqueada por alguien.