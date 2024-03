Es tiempo de que sepas las verdaderas razones por las que te quedarás sin WhatsApp el 1 de abril. La aplicación de mensajería rápida está realizando una serie de cambios que puede generar que en tu equipo no luzcan demasiado bien o se termine colgando. Incluso, algunos usuarios han reportado de que se les paraliza la aplicación y se cierra intempestivamente. Esto se debe a que la gran mayoría de móviles tiene un sistema operativo bastante antiguo y que, como consecuencia, no pueden emplear funciones como la opción de crear stickers, la inteligencia artificial a través de Meta IA o poner mayor seguridad en sus chats. Para que no te quedes sin conversar con tus amigos, aquí te brindo todos los detalles de lo que pasará a inicios del próximo mes.

5 razones por las que tu celular se quedará sin WhatsApp

No tiene el sistema operativo actualizado: En la actualidad los dispositivos Android tienen Android 14 como sistema operativo, otros llegan con Android 13 ó 12. En el caso de los iPhone ya se encuentra en iOS 17.4.1. Para chequear este dato deberás ir a los Ajustes de tu terminal y anda a Información de actualización.

Tienes un celular demasiado antiguo Android: Para seguir usando WhatsApp deberás contar con la versión más reciente. Los terminales con Android 5 Lollipop o inferior ya no podrán usar WhatsApp.

Tu celular iPhone es demasiado viejo: De igual manera en el caso de los iPhone. Si tu smartphone se quedó en iOS 12 o inferior, es posible que no puedas actualizar la aplicación desde ahora.

WHATSAPP | Si estás queriendo instalar WhatsApp y te sale un mensaje de error, entonces toma en consideración lo que te digo. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

No puedes descargarlo de Google Play o iOS Store: La incompatibilidad la notarás cuando trates de descargar la última versión. En su lugar verás un mensaje que dice “Aplicación no compatible”, por lo que no podrás bajarla.

Utilizas aplicaciones de terceros: Si has usado aplicaciones de terceros, tu cuenta es posible que sea baneada en el transcurso. Lo mejor siempre será reemplazarlo por WhatsApp original para evitar tener problemas.

WHATSAPP | Cuando intentas actualizar WhatsApp te sale que tu teléfono no es compatible. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

