Si estás chateando con tus amigos en WhatsApp, como de costumbre, puede que eso se termine en cualquier momento debido a que has realizado algún tipo de actividad que no respeta los acuerdos que aceptaste al momento de empezar a conversar por la app. Es por esa razón que el programa de Meta tomará la radical decisión de dejar fuera a varias cuentas del mundo. ¿Sabes si tu celular será afectado? Es por esa sencilla razón que hoy te menciono cuáles son las cosas que nunca más debes realizar en la plataforma perteneciente a Mark Zuckerberg o aparecerá una pantalla de bloqueo al abrir la aplicación para llamadas y videollamadas gratuitas. La sanción puede ser temporal, aunque, si eres reincidente, es posible que se te aplique un baneo permanente, sin poder salvar tus GIF, stickers animados, etc.

Cosas que no debes hacer en WhatsApp

La primera de ella es dejar de realizar spam . Eso quiere decir que si terminas por enviar un mismo mensaje a varias personas en menos de un minuto, puede que tu cuenta se termine por cerrar y se te sancionará temporalmente. WhatsApp la detectará como si un robot lo está manejando.

WHATSAPP | Un truco será dejar de mandar spam a tus amigos o mensajes consecutivos con el mismo texto. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además si utilizas aplicaciones de terceros como WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, MB WhatsApp, GB WhatsApp , entre otros, también podrán cerrar tu cuenta.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

