WhatsApp es un servicio de mensajería Instantánea que a veces se cae en todo el mundo o presenta errores cada cierto tiempo producto de las frecuentes actualizaciones, sin embargo, en determinados casos son los propios usuarios que generan esos “fallos” tras realizar configuraciones que no saben.

Uno de los problemas más comunes es que no puedas ubicar tus conversaciones personales o grupales en la interfaz principal de WhatsApp, ¿Por qué? No es un error del aplicativo, de hecho has podido borrar y esconder ese chat casualmente o no recuerdas haberlo hecho.

Desde Depor te ofrecemos la solución definitiva frente a este tipo de situaciones que resultan frustrantes, así volverás a enviarle mensajes a tus contactos o grupos favoritos.

Esto debes hacer cuando no encuentras tus chats de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de la lupa que se ubica en el extremo superior derecho.

Escribe el nombre del contacto o grupo.

Si te piden huella digital es porque activaste el “ bloqueo de chats ” para esa conversación.

” para esa conversación. Coloca la huella en el sensor y entra a la misma.

El siguiente paso es oprimir el nombre del usuario o grupo.

Se desplegarán las configuraciones de la conversación.

Finalmente, desplázate hacia abajo y desactiva el interruptor denominado “Bloqueo de chats” .

. Eso sería todo, así volverá a la interfaz principal de la aplicación.