WhatsApp y WhatsApp Business tienen sus claras diferencias. En una de ellas puedes chatear solo con tus amigos, mientras que en la otra cuentas con la opción para poder contactarte con diversidad de clientes de todo el mundo. Asimismo en la segunda puedes programar mensajes, establecer un texto que responda automáticamente mientras no te encuentras conectado, además de publicar el catálogo completo de tus productos. ¿Se puede usar ambas con el mismo número? Es algo que siempre me consultan. Pues hoy te daré una respuesta clara a esta interrogante. Recuerda que ambas pertenecen a la misma compañía y no son para nada ilegales o incompatibles entre sí. Incluso puedes encontrarlas en Google Play o iOS Store totalmente gratis para que definas cuál deseas emplear en tu vida cotidiana.

¿Se puede usar WhatsApp y WhatsApp Business con tu mismo número?

De seguro esta es la interrogante que te has hecho durante varios días.

La respuesta definitiva es no . Necesariamente tienes que registrar tu número en uno de ellos.

. Necesariamente tienes que registrar tu número en uno de ellos. Eso no quiere decir que si deseas pasarte de WhatsApp Business a WhastApp no lo vas a lograr, por el contrario, puedes recuperar incluso todos tus chats.

WHATSAPP | Recuerda que esta aplicación sirve para las empresas, por lo que si tienes una, puedes acceder a más configuraciones que la app normal. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma sucede si cambias de WhatsApp a WhatsApp Business .

. En caso de que quieras usar ambos, deberás registrar cada uno de ellos con un número distinto.

Asimismo, no es posible abrir WhatsApp Business usando los dispositivos vinculados con WhatsApp . Necesariamente debe ser con el mismo programa de Meta.

. Necesariamente debe ser con el mismo programa de Meta. Lo mejor de todo es que en algunos dispositivos Android puedes clonar la aplicación para que así logres emplear dos conversaciones en cualquiera de las plataformas.

WHATSAPP | Eso sí, puedes emplear WhatsApp Business y WhatsApp en un mismo teléfono, pero con diferente número. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

