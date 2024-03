Si has sido víctima de un posible hackeo en WhatsApp o has recibido un código de verificación de 6 números en tu smartphone, entonces lo mejor que debes hacer será probar este truco que hoy te traigo para que así no tengas que preocuparte por nada y mantener a salvo tu copia de seguridad. Con la última versión de la app de Meta en los dispositivos Android y iPhone podrás ponerle un password a todos tus chats sin temor a perder nada. Eso sí, los dígitos que coloques deberás acordártelos por siempre ya que, en caso contrario, perderás tus chats de por vida y no habrá forma de recuperarlos. Esto se aplica en cualquier celular con diverso sistema operativo y no hay necesidad de que tengas que descargar algún programa de terceros o los famosos APK.

Cómo ponerle una clave a tu copia de seguridad de WhatsApp

Primero actualiza tu WhatsApp en tu celular Android y iPhone.

Luego dirígete a la app de mensajería rápida.

Anda a Ajustes o Configuración .

. Dirígete a Chats y desplázate hacia abajo .

. Presiona donde dice “Copia de seguridad” .

. Allí hay una función llamada “Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo” .

. Esta viene por defecto desactivada.

WHATSAPP | Estos son todos los pasos para poder proteger tu copia de seguridad por completo en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Solo debes ingresar a ella y dale en “Activar”.

Cuando lo hagas, verás una opción en la que se te pide la contraseña.

Digita 6 números con una letra. Recuerda que esta la debes recordar . Y listo. Empezará a hacerse tu copia de seguridad cifrada de extremo a extremo en WhatsApp.

. Y listo. Empezará a hacerse tu copia de seguridad cifrada de extremo a extremo en WhatsApp. Si desinstalas y vuelves a instalar WhatsApp, verás que se te pide esa contraseña para recuperar tu copia de seguridad.

WHATSAPP | Recuerda que la contraseña que coloques, deberás tenerla en la mente o no podrás acceder a tu backup. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

