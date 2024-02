Si tu amigo o tu familiar está de cumpleaños, de seguro le mandaste el emoji del cañón de confeti o cotillon a través de una conversación de WhatsApp. Sin duda este emoticón está relacionado con la felicidad, pero no es su único significado. Existen varios detalles en torno a este símbolo que puede variar dependiendo del contexto en el que lo uses, así que no te pierdas esta nota que hoy te contaré qué es realmente este ícono que se ha convertido en el más usado en la app de Meta.

El emoji del cañón de confeti, también conocido como “party popper” en inglés, se encuentra en la sección de Objetos de WhatsApp, misma donde también puedes encontrar globos, algunas decoraciones japonesas, cornetas, abanicos, todo para vivir una verdadera fiesta.

Para conocer el significado de todos los emoticones que existen en WhatsApp es necesario recurrir a Emojipedia, la web que se encarga de traducir todos los símbolos que son agregados cada año por Unicode.

Qué significa el emoji del cañón con confeti en WhatsApp

Este cañón de fiesta, que explota en una lluvia de confeti y serpentinas, significa que se está viviendo una celebración.

Generalmente representado como un sombrero de fiesta dorado, rayado en algunas plataformas, en un ángulo de 45°, con confeti multicolor y serpentinas saliendo de su abertura en la parte superior derecha.

En la red social “X” el cañón es color rojo.

Se usa para felicitar a alguien por su aniversario de cumpleaños o de una boda.

WHATSAPP | Así se ve el cono lleno de confeti en las diversas plataformas distintas a WhatsApp. (Foto: Emojipedia)

También puede ser una forma de festejar una ceremonia o simplemente que alguien se ha graduado de la Universidad.

WHATSAPP | De esta manera podrás ubicar el emoji del confeti en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

La web señala que está relacionado con celebraciones como la Nochevieja, días de bodas y otras ocasiones especiales o buenos momentos en general.

“Party Popper” fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 y agregado a Emoji 1.0 en 2015.

