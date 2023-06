¿Qué está pasando con WhatsApp? Una búsqueda recurrente en Google ha sido “WhatsApp se cayó hoy 2023″ y es algo que tiene preocupados a muchos. Miles de usuarios usan el sistema de mensajería instantánea para casi todo, desde coordinar con los amigos hasta concluir reuniones de trabajo y demás. ¿Pero es que acaso se cayó WhatsApp? Depende a quién le preguntes, porque no todos experimentan lo mismo.

Algunos usuarios han experimentado problemas al usar WhatsApp, ya que la aplicación no puede conectarse al servidor. Lo más curioso es que los problemas no surgieron después de una actualización rota y no se limitan a una determinada plataforma.

De acuerdo con WABetaInfo, no se trata de interrupción mundial, ya que solo ciertos usuarios están experimentando problemas actualmente desde las 17:42 UTC, pero la mayoría de afectados están reportando inconvenientes para enlazarse a WhatsApp Web, la versión de escritorio del aplicativo.

No hay información clara sobre el alcance de la interrupción y la cantidad de usuarios afectados. Meta, el conglomerado propietario de WhatsApp, no ha publicado ninguna declaración oficial ni ha brindado información sobre las razones detrás del fallo.

Los errores reportados por los usuarios de WhatsApp varían desde envío y descarga de contenido multimedia (fotos, videos y audios) hasta la imposibilidad de realizar llamadas. Es posible que estas puedan comenzar pero el destinatario no las recibirá.

Alternativas por si no funciona WhatsApp

SMS: la aplicación de mensajería de texto de Google le permite enviar no solo palabras tradicionales, sino también adjuntar fotos y calcomanías en vivo. Con él, también podemos ver si alguien ha leído lo que enviamos o no. Es una buena opción para teléfonos móviles. Si lo tienes, no lo borres.

Signal: aunque tiene muchas funciones como WhatsApp, puedes chatear en él sin ningún problema. Todo lo que necesitas es una conexión a Internet para que puedas enviar lo que quieras.

Telegram es la opción más poderosa con funciones que no están disponibles en WhatsApp, como la aplicación de colores, chats privados, eliminación instantánea de mensajes, etc.

Twitter: este es el sitio web donde todos intentan saber si WhatsApp está caído o no. También puedes enviar mensajes a través de él sin necesidad de pago adicional. La mala noticia es que uno necesita un buzón que funcione para empezar a comunicarse.

Google Chat funciona en cualquier dispositivo móvil e incluso en una computadora abriendo este enlace. El único inconveniente es que debe conectar su correo electrónico de Gmail para comunicarse, este requisito generalmente lo realizan los usuarios de terminales Android.

