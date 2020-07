WhatsApp: se reporta caída de los servidores en todo el mundo

La aplicación móvil WhatsApp se ha convertido en el medio de comunicación de millones de usuarios en todo el mundo. Ante un problema de servidores, la comunidad se ha quejado de que no puede comunicarse ni enviar archivos.

El día de hoy, cerca de las 14:45 (hora peruana) se comenzó a reportar los primeros casos de usuarios que no podían conectar con sus contactos. Pero no se trata de un problema con la aplicación en Perú sino que en varias partes del mundo se ha reportado el mismo problema.

En la web Down Detector se muestran que varias capitales están siendo afectadas en este momento. El mapa de fallos en vivo muestra gran incidencia en Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo, Bogotá, Quito, Ciudad de México, entre otras.

Mismo caso se ha visto con el uso de WhatsApp web o la aplicación de ordenadores. Los mensajes no están siendo recibidos por los usuarios. Según los comentarios de la comunidad, el 53% no puede conectarse y el 46% de ellos no pueden enviar ni recibir mensajes.

Periódicos sin COVID-19 (Depor)