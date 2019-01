WhatsApp supera a Facebook como la aplicación más popular en Android y iOS

Facebook perdió la corona. WhatsApp superó a la red social de Mark Zuckerberg como la aplicación más popular del mundo.



De acuerdo con el informe anual State of Mobile, elaborado por la compañía App Annie, WhatsApp es la favorita entre los usuarios de los sistemas operativos Android y iPhone , superando a Facebook Messenger, Telegram y al mismísimo Facebook.



La superación de WhatsApp como la app más popular no sería una amenaza para la red social de Mark Zuckerberg, debido a que las cuatro apps líderes del mercado (Instagram, Facebook, WhatsApp y Messenger) son propiedad de Facebook Inc.



La popularidad de WhatsApp también se debe a las nuevas funciones que viene integrando al sistema. Por ejemplo, próximamente habrá la posibilidad de registrar la huella digital del usuario para evitar que terceros accedan a nuestros chats.