Más novedades en WhatsApp. Los desarrolladores de la aplicación de mensajería instantánea están trabajando en algunos algunos cambios y mejoras para quienes comparten imágenes. En un futuro no muy lejano, los usuarios podrán aumentar la privacidad y la seguridad de las fotos en el chat.

El portal WABetaInfo descubrió que WhatsApp trabaja en añadir dos nuevos pinceles al editor de imágenes. Hoy en día, los usuarios solo pueden añadir anotaciones y dibujos sobre las imágenes a través de un único pincel.

Además de nuevos pinceles con distintos tamaño, WhatsApp trabaja en una función para difuminar imágenes en su herramienta de edición. Los usuarios podrán seleccionar partes de una imagen para difuminarlas y no compartir cierta información, mantenerla privada si así lo desea el emisor.

La función es especialmente útil a la hora de compartir imágenes de un automóvil tapando la matrícula de rodaje o en alguna foto en la que aparezcan algunas personas cuya privacidad deseas mantener al margen.

Debido a que la función viene desarrollándose en la versión beta de WhatsApp, los usuarios tendrán que esperar para que la herramienta pueda ser usada en todos los chats. Solo será cuestión de tiempo para que los usuarios de Android y iOS puedan contar con una capa más de privacidad.

CÓMO SER USUARIO BETA

Ingresa aquí desde tu móvil Android y presiona en ‘Convertirme en verificador’.

desde tu móvil Android y presiona en ‘Convertirme en verificador’. Luego, aprieta en ‘Puedes descargarla en Google Play’.

Se abrirá la Play Store para que descargues WhatsApp Beta .

. Si ya tienes instalada la versión de prueba solo tendrás que actualizarla (si es que hay una pendiente)

CÓMO UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE EDICIÓN

Abre WhatsApp Web , escanea el código QR. Ahora en la parte superior izquierda podrás apreciar que dice beta.

, escanea el código QR. Ahora en la parte superior izquierda podrás apreciar que dice beta. Ingresa a un chat grupal o individual y sigue el mismo procedimiento para enviar una foto.

Antes de enviarla, en la parte superior te saldrán las nuevas opciones para editar la imagen.

Es importante aclarar que esta función recién se está desplegando hacia todos los usuario beta del mundo, por ello, si no te aparece no te preocupes, podría llegar en las próximas horas o días. En cuanto a los usuarios iOS, WabetaInfo no descarta que dentro de poco haya otra actualización de la beta exclusivamente para Apple.

