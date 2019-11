Un truco más de WhatsApp. Los mensajes de audio facilitan la vida de millones, debido a que puedes enviar mensajes sin necesidad de escribir en la pantalla. Sin embargo, no todo es felicidad. Hay algo que ciertos usuarios critican a esta función.

¿Aún no adivinas? Ocurre que a veces deseamos enviar un audio de WhatsApp, pero no en tiempo real, algo que no se puede actualmente en el aplicativo. Si lo piensas bien, hay muchas cosas que puedes hacer si el sistema contempla este modo de publicación.

No tendrás que programar nada en WhatsApp, pero sí contar con otro usuario de confianza.

El truco es acudir al menú de opciones (los tres puntos de la esquina superior derecha) y acceder a la opción ‘Nuevo Grupo’. Allí agregas al contacto de confianza y procedes con la creación del chat grupal (agregar imagen, asunto, etc.).

Luego, elimina al contacto agregado y así tendrás un chat contigo mismo. Si hiciste todo según lo explicado, podrás enviar chats de audio en ese espacio para luego compartirlo con tus demás contactos a la hora que desees. Solo tendrán que pulsar sobre la nota de voz y dar en “Compartir” en WhatsApp. ¡Listo! Nada de revelar dónde te ubicas por el sonido ambiental de tus mensajes de audio.