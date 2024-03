Cada vez que tiendes a actualizar WhatsApp, este trae una serie de novedades que muchas personas desconocen que existía. Si bien la aplicación está a punto de integrar la inteligencia artificial, no te preocupes porque hoy te traigo todos los trucos que están dentro de la plataforma de Mark Zuckerberg y que el mismo Meta se ha encargado de esconderlos para que no los sepas. Recuerda que siempre debes descargar la última versión a fin de que no haya imprevistos, de modo que revisa si existe algo en Google Play o iOS Store, asimismo, para emplear este tutorial, no te recomiendo bajar programas de terceros que no solo pueden hacer daño a tu celular, sino también generar el ingreso de malwares o archivos desconocidos.

Trucos de WhatsApp que Meta no quiere que sepas

Leer mensajes sin abrir WhatsApp: Lo primero que debes hacer será ir a tu celular Android y presionar sobre un espacio vacío de tu pantalla. En ese instante te aparecerá en la parte baja una pestaña que dice Widgets. Pulsa sobre ella y deberás elegir el cuadrado de WhatsApp. Con ello podrás definir su tamaño y listo, cada vez que recibas un mensaje, se apreciará allí sin necesidad de abrir la aplicación.

Lo primero que debes hacer será ir a tu celular Android y presionar sobre un espacio vacío de tu pantalla. En ese instante te aparecerá en la parte baja una pestaña que dice Widgets. Pulsa sobre ella y deberás elegir el cuadrado de WhatsApp. Con ello podrás definir su tamaño y listo, cada vez que recibas un mensaje, se apreciará allí sin necesidad de abrir la aplicación. Cambiar el color de fondo de tus conversaciones: Desde ahora, en la versión Beta, puedes modificar el color de tus conversaciones de WhatsApp independientemente. Solo anda a cualquier chats y presiona los tres puntos de la esquina superior. Allí hay un botón que dice “Fondo de pantalla”. Elige su diseño y listo.

WHATSAPP | Si lo que deseas es leer tus mensajes sin tener que abrir WhatsApp, entonces usa este truco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Copia de seguridad cifrada: Desde ahora cualquier copia de seguridad que hagas en tu WhatsApp estará protegida por una contraseña. Para ello anda a Ajustes, Chats, Backup y dirígete hacia abajo. Presiona el botón de “Realizar Copia de seguridad cifrada” y se te indicará que pongas una contraseña. Con ello ya tendrás todo protegido.

Desde ahora cualquier copia de seguridad que hagas en tu WhatsApp estará protegida por una contraseña. Para ello anda a Ajustes, Chats, Backup y dirígete hacia abajo. Presiona el botón de “Realizar Copia de seguridad cifrada” y se te indicará que pongas una contraseña. Con ello ya tendrás todo protegido. Información sobre copia de seguridad: Un detalle que a muchos les ha sorprendido es que ahora aparece debajo de tu copia de seguridad que debes administrar tu Google Drive, ello debido a que WhatsApp ocupará parte de la nube.

WHATSAPP | De esta manera podrás cambiar los fondos de tus chats individuales. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo