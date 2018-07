WhatsApp Viral: ¡Momo no es el único! Los números telefónicos malditos de Internet

A estas alturas, ¿quién no ha intentado llamar a Momo , el contacto maldito de WhatsApp ? No es la primera vez que circula en Internet un número telefónico en forma de reto para quienes desean llevarse un buen susto.



Momo tiene mucho de leyenda urbana, más ahora que los youtubers siguen inventando más historias sobre lo que fue originalmente. No obstante, hay número telefónicos reales que sí tienen una historia siniestra.



El youtuber Dross Rotzank compartió una lista de siete números telefónicos a los que puedes llamar. El video fue publicado en 2017 y acumula más de 2 millones de reproducciones en YouTube.



Desde números telefónicos creados adrede por motivo de campañas publicitarias hasta siniestros personajes, Dross te comparte la historia detrás de cada contacto.

