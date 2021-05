Avisa automáticamente a todos en WhatsApp que te vas el 15 de mayo con ayuda de esta app

No hay nada más aburrido que avisar a todos tus contactos que ya no estás más en WhatsApp por culpa de sus nuevas políticas de privacidad. Ya hay miles de usuarios que han apostado por la competencia, especialmente por Telegram, por lo que requerirás de cierta ayuda para notificar a todos de que no seguirán en la popular app.

La manera más orgánica de avisar a todos de que ya no estarán en WhatsApp es alterando tu información de perfil. Para evitar la descarga de apps de terceros, solo tendrás que abrir WhatsApp en tu smartphone y acudir a “Configuración”. Después, haz clic en el texto que aparece a la derecha de tu foto de perfil y pulsa sobre la caja para poder escribir un mensaje.

Te recomendamos la siguiente línea para que todos estén enterados de tu salida de WhatsApp. “A partir del 15 de mayo me podrás encontrar en Telegram y Signal” es el mensaje más sencillo para coordinar dónde serán tus futuras comunicaciones.

Watomatic está disponible en Android

WHATSAPP | Respuestas automáticas

Ahora, si lo tuyo es recurrir a una aplicación, te recomendamos descargar Watomatic. Lo que hace este servicio es avisar a tus contactos de que ya no utilizas WhatsApp luego de tener acceso a las notificaciones. Tú mismo puedes redactar la respuesta para dar todos los detalles de cómo tus contactos pueden ubicarte en otras aplicaciones de mensajería.

La aplicación puede funcionar con los mensajes grupales, basta con que selecciones este ajuste en la configuración de Watomatic. También tiene un registro de las notificaciones capturadas para que sepas de la actividad del software.

Lo mejor de Watomatic es que se trata de una aplicación gratuita y sin publicidad. Solo deberás darle acceso a tus notificaciones para que el sistema opere sin problemas. Aquí te dejamos el enlace para que hagas de una vez el aviso a tus contactos.

