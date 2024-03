La aplicación móvil de WhatsApp no es la única en donde puedes compartir mensajes de voz, también resulta posible hacerlo a través de WhatsApp Web, la versión compatible con cualquier navegador existente, como por ejemplo: Google Chrome, Firefox, Opera, etc., sin embargo, en ambas plataformas aparece la etiqueta “Grabando...”, ¿Quieres saber cómo ocultarla? Es algo que a continuación te explicaré de forma detallada. La solución frente a este inconveniente es más sencilla en la app móvil, ya que solo debes activar el modo avión, enviar el audio y desactivar el referido modo para que tu mensaje llegue a su destino, pero en la computadora o portátil es más complicado porque te quedarías sin acceso a internet durante varios minutos. Existe una extensión denominada WA Web Plus que le brinda funciones adicionales a la versión de buscadores, una de ellas la posibilidad de eliminar el estado de grabación.

Cómo ocultar la etiqueta “Grabando...” en WhatsApp Web

Cuando hayas descargado e instalado WA Web Plus en Google Chrome, haz clic en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho.

en Google Chrome, haz clic en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho. Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero busca “WA Web Plus para WhatsApp” y aprieta sobre los tres puntos verticales del lado derecho.

Van a desplegarse algunas opciones, aquí toca en “Fijar”.

Como puedes observar, ahora arriba a la derecha te saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta pertenece a “WA Web Plus”.

El siguiente paso es ingresar a WhatsApp Web de la manera normal (escaneando el código QR).

de la manera normal (escaneando el código QR). Aquí aprieta el ícono de la extensión y te aparecerá una larga lista de opciones.

Marca la alternativa que dice “ Ocultar estado de grabación ”.

”. Finalmente, procede grabar mensajes de voz y a tus contactos ya no les aparecerá la etiqueta “Grabando”.

