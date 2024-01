WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo porque cuenta con una serie de funciones que otras apps no cuentan, tal es el caso de la inteligencia artificial, los nuevos emojis que son más de 20, la opción para poder crear stickers sin necesidad de otros programas, entre otro tipo de novedades.

Si tu celular no te permite instalar WhatsApp con normalidad, entonces tienes este increíble truco que te ayudará bastante a que no pierdas comunicación. Desde ahora puedes tener WhatsApp Web en tu dispositivo móvil de forma rápida y sencilla, lo mejor de todo es que no hay necesidad de tener que instalar alguna APK.

Eso sí, lo mejor siempre será que uses el navegador de tu preferencia. En ningún momento esto cambiará y así podrás continuar chateando con tus amigos.

Cómo abrir WhatsApp Web en tu celular Android o iPhone