WhatsApp Web continúa siendo una plataforma muy básica a comparación de la versión móvil, pues a través de ella no puedes añadir contactos, publicar estados, colocarle filtros a las imágenes, etc. Hace poco, Facebook por fin implementó la herramienta de edición básica en la app web, en donde no tendrás que recurrir al celular para recortar una foto, pintarla, ponerle textos o emojis, sin embargo, todo esto se encuentra disponible en la versión beta. Hoy te enseñaremos a utilizar Paint en WhatsApp Web ¿Cómo lo hago? en seguida lo explicaremos.

WhatsApp Web tiene más de 5 años desde que se creó y aún es un aplicativo de mensajería instantánea muy básico, pero, los usuarios no se quedan de brazos cruzados y muchos de ellos recurren a programas externos para convertir la referida plataforma de Facebook es una aplicación totalmente completa.

Como lo dijimos al comienzo, hoy te enseñaremos a utilizar Paint en WhatsApp Web. Para hacer esto posible primero tienes que instalar una extensión en Google Chrome denominada ‘Paint for WhatsApp Web’. ¿Qué es una extensión? son funciones extras o programas que añades de manera muy fácil en el navegador para mejorar su rendimiento.

LOS PASOS PARA INSTALAR LA EXTENSIÓN EN CHROME

Desde una computadora o portátil ingresa a este enlace para descargar la extensión.

para descargar la extensión. Ahora, presiona en ‘Agregar a Chrome’ y luego se abrirá una mini ventana en donde tendrás que pulsar sobre ‘Agregar extensión’.

Listo, en esta parte haz clic en el ícono del rompecabezas (Extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho, al costado de la foto de perfil de Gmail.

Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero, busca ‘Paint for WhatsApp Web’ y aprieta el ícono de la tachuela (Fijar).

y aprieta el ícono de la tachuela (Fijar). Si te das cuenta en el extremo superior derecho saldrá el ícono de la extensión que acabas de instalar.

CÓMO UTILIZAR PAINT EN WHATSAPP WEB

Ingresa a WhatsApp Web desde una PC o portátil.

desde una PC o portátil. Ahora, busca una imagen cualquiera y haz clic derecho sobre ella.

Se desplegarán varias opciones y tienes que elegir la que dice: ‘Edit and Share with ‘Paint for WhatsApp Web’.

Se abrirá una nueva ventana para que edites la imagen. Puedes pintarla utilizando varios colores, aumentarle el tamaño al pincel y colocarle Texto con varios tipos de fuente en cursiva y negrita.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.