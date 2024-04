A partir del 11 de abril en adelante, usuarios de toda la región europea deberán aceptar las nuevas condiciones para seguir usando WhatsApp, de esa manera se refuerza no solo la privacidad, sino también se le añade un factor novedoso que muchos estaban esperando: la interoperabilidad, misma que te ayudará a recibir mensajes desde otras apps, como Telegram o Signal, sin necesidad de crearte una cuenta. Pero también se agrega un elemento que ha generado controversia: la edad. Aunque Meta aún no ha indicado cómo se verificará su cumplimiento, hoy te voy a contar todo lo referente a este punto para que lo tomes en consideración si deseas emplear o no la plataforma perteneciente a Mark Zuckerberg.

Cuál es la edad para usar WhatsApp

En Latinoamérica se ha establecido como 13 años la edad mínima para poder utilizar WhatsApp, así lo dice su web .

Eso quiere decir que son los mismos padres los que debes revisar lo que hacen sus hijos en la aplicación .

. Recuerda que ellos pueden estar expuestos ante cualquier malhechor o persona que puede hacerles daño.

En Europa el requisito mínimo para poder usar WhatsApp era de 16 años; sin embargo, con el ingreso de la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, esto se bajó a 13 años.

¿Qué pasará? Si bien esto puede ser bueno para algunos, para otros padres es un dolor de cabeza ya que deberán inmiscuirse en los chats del menor, rompiendo, quizá, en el principio de privacidad.

Aunque WhatsApp no ha proporcionado información sobre cómo esto empezará a regularse, se espera que en las próximas semanas debas colocar tu fecha de nacimiento como otras apps del conglomerado Meta sí lo tienen.

Para chequear siempre las conversaciones de tu hijo, puedes usar la herramienta de “Vincular tu dispositivo”.

