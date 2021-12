¿Ya no puedes ver los “no me gusta” de todos los videos publicados en YouTube ? El objetivo de la plataforma es que ninguno de los que visualiza un clip pueda verlos y así chequee la información del clip para salior del misterio si sirve o no.

Sin embargo, esto generó que muchos usuarios protestaran luego de que YouTube quitara el contador de “dislikes”. Es por ello que hoy te brindaremos una serie de pasos para que así puedas volver a ver si el video que miras tiene más “no me gusta” que “me gusta.

CÓMO VOLVER A VER LOS “DISLIKES” DE LOS VIDEOS DE YOUTUBE

Lo primero será descargar una extensión en caso uses Google Chome.

Esta extensión llamada “Return YouTube Dislike” te ayudará a volver el contador de “no me gusta” en los videos.

Para descargarlo deberás pulsar este enlace .

. Ahora deberás pulsar el ícono que tiene forma de rompecabezas en la esquina superior.

Allí busca la aplicación de “Return YouTube Dislike”.

Esta extensión te ayudará a volver a ver los "dislikes" de los videos de YouTube. (Foto: MAG)

En ese momento se te mostrará en la barra de Google Chrome.

Una vez hecho esto, anda a cualquier video de YouTube.

En la zona baja observarás que ya aparecen los “dislikes” o “no me gusta” del video.