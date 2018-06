YouTube Premium prepara serie de comedia con George Clooney y Kirsten Dunst

YouTube Premium prepara una serie de humor muy negro, co-producida por George Clooney y Kirsten Dunst , que además será la protagonista.



Las pretenciones de la filial de Google será competir contra Netflix , Amazon y Hulu , en este mercado con series de alta gama y producciones audiovisuales originales.



La serie de YouTube Premium titula "On Becoming a God in Central Florida" y está prevista para 2019, según informa AFP .



Ambientada en los años 90, se enfoca en el culto estadounidense al emprendimiento y la búsqueda del "sueño americano" por parte de una mujer joven.