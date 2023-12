Este martes 5 de diciembre, toda la comunidad de los videojuegos estará atenta ante un acontecimiento único: el lanzamiento del muy esperado primer tráiler de GTA 6, el cual Rockstar Games ha estado desarrollando en completo secreto durante varios años. La compañía anunció oficialmente la presentación del juego el pasado noviembre y, hace unos días, reveló la fecha y hora para el lanzamiento del primer adelanto, generando gran expectativa con las publicaciones en sus redes sociales. ¿No estás al tanto? Conoce aquí cuándo podrás disfrutar del tráiler que promete emocionar a los fanáticos.

GTA 6 es uno de los videojuegos más esperados en mucho tiempo, especialmente debido al arrollador éxito de su predecesor hace 10 años, cuando se lanzó al mundo. Rockstar Games ha confirmado el horario mundial para el estreno del primer tráiler, ofreciendo la posibilidad de ver las primeras imágenes del videojuego, conocer a sus personajes y explorar la ubicación donde se desarrollará la historia principal de este esperado título.

¿A qué hora sale el tráiler de GTA 6?

Rockstar ha anunciado oficialmente que el primer tráiler de GTA 6 se estrenará el martes 5 de diciembre de 2023 a las 8:00 a.m. (hora de México) y las 9:00 a.m. (hora de Perú y Colombia). Aquí te presentamos los horarios en diferentes partes del mundo para que no te pierdas el emocionante lanzamiento.

México: 8:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 10:00 a.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 12:00 pm.

España: 3:00 p.m.

¿Dónde ver el primer tráiler de GTA 6?

El tan esperado primer tráiler de GTA 6 estará disponible en el canal de YouTube oficial de Rockstar Games y tendrá una duración de 1 minuto y 31 segundos. La compañía ha causado sensación en internet al compartir una cuenta regresiva que marca el momento exacto en el que se emitirá el video, generando una gran anticipación entre los fanáticos.





Primeras filtraciones del tráiler de GTA 6

Las filtraciones de videojuegos son un tema común en la industria gaming, pero pocos esperaban que los primeros vistazos vinieran directamente del círculo de productores y realizadores del propio juego. Todo indica que las primeras imágenes de “GTA 6″ fueron filtradas por el hijo de Aaron Garbut, cojefe de estudio de Rockstar North.

Las imágenes preliminares dan indicios sobre la posible ciudad donde se desarrollará el videojuego. Hasta ahora, las teorías y rumores sugieren la posibilidad de explorar otras ubicaciones en Los Ángeles y sus alrededores. Además, se destaca que el mapa será el doble de grande que el de “GTA 5″, permitiendo el acceso a un 70% más de edificios.

El martes 5 de diciembre de 2023 se vislumbra como una fecha clave para internet y la industria del videojuego. Desde el lanzamiento de GTA 5, han ocurrido muchos eventos, y la expectación por el nuevo juego de la saga alcanza su punto álgido. La oportunidad de presenciar por primera vez lo que la nueva entrega tiene para ofrecer se convierte en una de las grandes noticias del año. Hay muchos rumores sobre el juego, y es probable que el tráiler disipe gran parte de las incertidumbres. En cualquier caso, estamos ansiosos por descubrir qué nos tiene preparado Rockstar con Grand Theft Auto 6.





