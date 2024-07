Garena ha publicado en X la lista completa de eventos por la agenda semanal de Free Fire para hoy hasta el 23 de julio de 2024. Describimos las novedades de cada evento para que puedas obtener material exclusivo a cambio de diamantes, la moneda virtual de la plataforma.

Free Fire ha preparado tres eventos de recarga que merecen tu atención porque la dinámica consiste en comprar diamantes y no en gastarlos. Podrás llevarte íconos, atuendos cosméticos y tokens para canjearlos en tus eventos favoritos.

Tampoco debes perder de vista la Ruleta Mágica. Para el próximo lunes, los jugadores podrán llevarse un skin de arma y una pared gloo para darle un toque personal a tu héroe. No está de más recomendar la Torre de Tokens por si quieres atuendos cosméticos del estilo urbano.

Recuerda que esta semana Free Fire tendrá una colaboración con la marca de ropa deportiva Puma, así que vendrán eventos especiales que no deberías perderte si es que buscas atuendos especiales para tu personaje.

“ALERTA DE ANGELICALES. La colección celestial de #FreeFirexPUMA aterriza esta semana para potenciar tu Estilo de la Batalla. También llega con toda tu escuadra en el Ala Delta Grupal de #FreeFire7. ¿Listo para sacar tus garras?”, publicó Garena en X.

Agenda semanal de Free Fire hasta el martes 23 de julio

Miércoles 17 de julio - Ruleta Mágica

Jueves 18 de julio - Recarga Tokens

Viernes 19 de julio - Torre de Tokens

Sábado 20 de julio - Recarga Cabeza + Ruleta Mágica

Lunes 22 de julio - Ruleta Mágica

Martes 23 de julio - Recarga Caja

Truco para diamantes gratis en Free Fire

Te harán falta diamantes para la agenda semanal. Evita las página prometen diamantes infinitos porque pueden banearte o hackear la cuenta. Tu primera solución debería ser la aplicación BOOYAH para acceder a eventos que recompensan con varios elementos, entre ellos, la moneda exclusiva del juego. Solo recuerda tener que enlazar tu cuenta Free Fire con la app para recibir las recompensas.

Otra es Poll Pay, un servicio Get Paid To (GPT) que permite a los jugadores completar tareas como descargar apps y resolver encuestas, cuestionarios y más para obtener algo de efectivo a través de PayPal y, con este dinero, podrás hacerte con los diamantes. No queda otra que trabajar y eso es parecido a lo que también ofrece Google Opinion Rewards. Los usuarios tendrán que crear un perfil ingresando su edad, nombre y otros detalles para completar encuestas y ganar créditos de Google Play.

Cómo instalar Free Fire

¿Aún no te sumas a la fiesta? Free Fire es un shooter gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha diseñado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

