Amazon Prime Gaming es un servicio de suscripción de Amazon que ofrece una variedad de beneficios en el mundo de los videojuegos. Además de incluir una suscripción gratuita a un canal de Twitch, juegos gratuitos y contenido exclusivo para juegos populares, los usuarios tienen la chance de descargar juegos gratuitos cada mes.

En esta oportunidad, Prime Gaming ofrece 15 títulos gratuitos durante todo abril. Desde acabar con los malos en combates en primera persona en Wolfenstein: The New Order hasta probar la existencia de civilizaciones alienígenas en Looking for Aliens, los suscriptores tienen mucho por hacer según el lanzamiento de cada juego según una fecha del calendario.

PRIME GAMING | Juegos gratis para abril de 2023

6 de abril | Wolfenstein: The New Order [GOG Code] – Vive una emocionante aventura de acción en este título de combate en primera persona con una profunda narrativa.

6 de abril | Ninja Commando [Amazon Games App] – Lucha, dispara, utiliza trucos ninja y golpes mortales para proteger la historia de los mercaderes de la muerte que planean desatar el caos en el mundo.

6 de abril | Art of Fighting 3 [Amazon Games App] – Enfréntate a varios luchadores utilizando el sistema de KO definitivo y otras mecánicas en esta historia secundaria tangencial de la serie Art of Fighting.

13 de abril | The Beast Inside [GOG Code] – Experimenta el terror real luchando contra enemigos y resolviendo acertijos en esta historia de secretos largamente ocultos, tragedias personales y locura.

13 de abril | Icewind Dale: Enhanced Edition [Amazon Games App] – Forma un grupo de héroes de Dragones y Mazmorras y explora la tundra helada en esta aventura de fantasía retro.

13 de abril | Crossed Swords [Amazon Games App] – Utiliza ataques con armas, ataques mágicos y tu habilidad defensiva mientras te abres camino a través de siete intensas fases para derrotar al demonio Nausizz.

13 de abril | Ghost Pilots [Amazon Games App] – Pilota un hidroavión anticuado y libra una intensa batalla contra una misteriosa unidad de combate en este juego de disparos.

20 de abril | Beholder 2 [Amazon Games App] – Adopta el papel de becario en el ministerio central para ascender en el escalafón o vuélvete contra el Estado y denuncia la corrupción. Tú decides.

20 de abril | Terraformers [Amazon Games App] – Explora el planeta rojo, desarrolla ciudades espectaculares, propaga la vida y terraforma el planeta con ambiciosos proyectos en este expansivo constructor de colonias por turnos.

20 de abril | Metal Slug 4 [Amazon Games App] – Únete a los nuevos personajes, Trevor y Nadia, y utiliza los nuevos objetos de forma eficaz para conseguir la mayor puntuación con el nuevo sistema metalizado.

20 de abril | Ninja Masters [Amazon Games App] – Juega como el héroe principal, Sasuke, en su misión de matar a Nobunaga y acabar con su reino de terror y guerra en este juego de lucha competitivo de temática ninja.

27 de abril | Looking for Aliens [Legacy Games Code] – Demuestra la existencia de civilizaciones alienígenas encontrando pistas sobre ellas en la Tierra, la Luna y los confines de la galaxia.

27 de abril | Grime [Amazon Games App] – Aplasta a tus enemigos con armas vivientes que mutan de forma y función en este RPG de acción y aventura rápido e implacable.

27 de abril | Sengoku [Amazon Games App] – Usa tu poder como señor feudal para unir la tierra del sol naciente bajo un puño de hierro.

27 de abril | Magician Lord [Amazon Games App] – Ponte en la piel de la maga Elta, que emprende un viaje para salvar al mundo de Gal-Agiese, que ha vuelto a la vida en este juego de acción de desplazamiento lateral.

Cabe recordar que los miembros de Amazon Prime también obtienen acceso a la entrega gratuita y rápida de millones de productos en Amazon, así como a la transmisión de películas y programas de televisión en Prime Video y la capacidad de almacenamiento gratuito e ilimitado de fotos en la nube con Amazon Photos, entre otros beneficios.

