Hora de divertirse a lo grande con los juegos gratuitos de Prime Gaming para agosto de 2025. Los suscriptores de Amazon Prime podrán llevarse más de 20 juegos en las próximas semanas. Te contamos cómo acceder a ellos y proceder con la instalación.

Los títulos gratuitos de Prime Gaming son publicados semanalmente y están disponibles en diferentes plataformas, desde Amazon Games App hasta Epic Games Store. Solo debes estar al tanto de las fechas de publicación y hacer espacio en la memoria de tu PC para proceder con las instalaciones.

Hay juegos de todo tipo para este mes. Los aficionados a los tiroteos tácticos pueden divertirse con SteamWorld Heist o ayudar a Lara Croft en Tomb Raider: The Angel of Darkness, un clásico para los aficionados de la aventura. Gravity Circuit, South of the Circle, Loop Hero y Trek to Yomi son otros videojuegos que merecen tu atención.

Juegos gratis de Prime Gaming para agosto de 2024

DISPONIBLE | SteamWorld Heist [GOG Code] – Dirige una tripulación pirata a vapor en una serie de épicos tiroteos tácticos.

– Dirige una tripulación pirata a vapor en una serie de épicos tiroteos tácticos. DISPONIBLE | Deus Ex: Mankind Divided [GOG Code] – Dirige una tripulación pirata a vapor en una serie de épicos tiroteos tácticos.

– Dirige una tripulación pirata a vapor en una serie de épicos tiroteos tácticos. DISPONIBLE | Tomb Raider: The Angel of Darkness [GOG Code] – Las experiencias de Lara la han cambiado profundamente. Se ha convertido en una versión más oscura, endurecida e imperiosa de sí misma. Una llamada desesperada de su antiguo mentor Von Croy la lleva a París. Pero al llegar, descubre que el anciano fue brutalmente asesinado y que está en marcha un complot para inculparla de su muerte.

– Las experiencias de Lara la han cambiado profundamente. Se ha convertido en una versión más oscura, endurecida e imperiosa de sí misma. Una llamada desesperada de su antiguo mentor Von Croy la lleva a París. Pero al llegar, descubre que el anciano fue brutalmente asesinado y que está en marcha un complot para inculparla de su muerte. DISPONIBLE | Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG Code] – Cuando Lara tenía sólo 16 años, el profesor Werner Von Croy, un arqueólogo de fama mundial, le enseñó arqueología. Lara se encuentra en Egipto, ocupándose de sus propios asuntos, hasta que un charco de arenas movedizas la arrastra bajo tierra, al interior de una antigua tumba.

– Cuando Lara tenía sólo 16 años, el profesor Werner Von Croy, un arqueólogo de fama mundial, le enseñó arqueología. Lara se encuentra en Egipto, ocupándose de sus propios asuntos, hasta que un charco de arenas movedizas la arrastra bajo tierra, al interior de una antigua tumba. 8 DE AGOSTO | Gravity Circuit [Amazon Games App] – Sigue a Kai, un héroe de guerra solitario que aprovecha los misteriosos poderes del Circuito Gravitatorio, en una aventura en un mundo futurista habitado por robots sensibles.

– Sigue a Kai, un héroe de guerra solitario que aprovecha los misteriosos poderes del Circuito Gravitatorio, en una aventura en un mundo futurista habitado por robots sensibles. 8 DE AGOSTO | South of the Circle [GOG Code] – Experimenta una profunda historia narrativa de la relación emergente entre Peter y Clara, académicos de Cambridge envueltos en un conflicto político.

– Experimenta una profunda historia narrativa de la relación emergente entre Peter y Clara, académicos de Cambridge envueltos en un conflicto político. 8 DE AGOSTO | Loop Hero [Epic Games Store] – Utiliza un mazo de cartas místicas en expansión para colocar enemigos, edificios y terreno a lo largo de cada bucle de expedición único para el valiente héroe.

– Utiliza un mazo de cartas místicas en expansión para colocar enemigos, edificios y terreno a lo largo de cada bucle de expedición único para el valiente héroe. 8 DE AGOSTO | Trek to Yomi [Epic Games Store] – Ponte en la piel del joven espadachín Hiroki, que ha jurado proteger a su pueblo y a la gente que ama frente a cualquier amenaza. Enfrentado a la tragedia y atado al deber, el solitario samurái debe viajar más allá de la vida y la muerte para enfrentarse a sí mismo y decidir su camino a seguir.

– Ponte en la piel del joven espadachín Hiroki, que ha jurado proteger a su pueblo y a la gente que ama frente a cualquier amenaza. Enfrentado a la tragedia y atado al deber, el solitario samurái debe viajar más allá de la vida y la muerte para enfrentarse a sí mismo y decidir su camino a seguir. 8 DE AGOSTO | Kraken Academy!! [Amazon Games App] – Haz amigos, espíritus libres y une fuerzas con un kraken mágico para salvar el mundo.

– Haz amigos, espíritus libres y une fuerzas con un kraken mágico para salvar el mundo. 15 DE AGOSTO | Baldur’s Gate II: Enhanced Edition [Amazon Games App] – Reúne a tu grupo de héroes y continúa la legendaria aventura en esta epopeya fantástica repleta de historias en la que cada elección cuenta.

– Reúne a tu grupo de héroes y continúa la legendaria aventura en esta epopeya fantástica repleta de historias en la que cada elección cuenta. 15 DE AGOSTO | Beholder 3 [Amazon Games App] – Cuando una oficial de seguridad de alto rango te salva de la cárcel, acabas siendo un peón en sus planes. Ahora debes eliminar a cualquiera que se interponga en sus planes secretos e intentar recuperar tu vida mientras trabajas en dos empleos.

– Cuando una oficial de seguridad de alto rango te salva de la cárcel, acabas siendo un peón en sus planes. Ahora debes eliminar a cualquiera que se interponga en sus planes secretos e intentar recuperar tu vida mientras trabajas en dos empleos. 15 DE AGOSTO | Hard West 2 [GOG Code] – Sé más listo, supera a tus enemigos en este juego de tácticas por turnos ambientado en un mundo del Salvaje Oeste en el que nada es lo que parece.

– Sé más listo, supera a tus enemigos en este juego de tácticas por turnos ambientado en un mundo del Salvaje Oeste en el que nada es lo que parece. 15 DE AGOSTO | En Garde! [GOG Code] – Juega como Adalia en sus atrevidas escapadas llenas de lucha con espadas, sátira y travesuras. Desafía al cruel Conde Duque y oponte a la tiranía con garbo.

– Juega como Adalia en sus atrevidas escapadas llenas de lucha con espadas, sátira y travesuras. Desafía al cruel Conde Duque y oponte a la tiranía con garbo. 15 DE AGOSTO | Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG Code] – En un mundo de fantasía moderna, Grace, que ha abandonado la universidad, recibe el poder de una Musa, un poder que necesitará para descubrir la verdad que se esconde tras la muerte de su predecesora antes de que se agote el tiempo. Tú decidirás con quién se alía Grace, en quién puede confiar y quién puede traicionarla en este musical de rol bellamente ilustrado a mano.

– En un mundo de fantasía moderna, Grace, que ha abandonado la universidad, recibe el poder de una Musa, un poder que necesitará para descubrir la verdad que se esconde tras la muerte de su predecesora antes de que se agote el tiempo. Tú decidirás con quién se alía Grace, en quién puede confiar y quién puede traicionarla en este musical de rol bellamente ilustrado a mano. 22 DE AGOSTO | Grime: Definitive Edition [Amazon Games App] – Explora tu entorno surrealista, esquiva y absorbe a los numerosos enemigos que encuentres con armas vivientes que mutan de forma y función.

– Explora tu entorno surrealista, esquiva y absorbe a los numerosos enemigos que encuentres con armas vivientes que mutan de forma y función. 22 DE AGOSTO | KeyWe [Epic Games Store] - KeyWe es un simpático puzle postal cooperativo protagonizado por Jeff y Debra, dos pequeños pájaros kiwi que trabajan en una caprichosa oficina de correos. Sin manos que les ayuden, deben saltar, aletear, picotear y abrirse paso a golpe de culo por un paisaje interactivo de palancas, campanas y botones para entregar los mensajes a tiempo.

- KeyWe es un simpático puzle postal cooperativo protagonizado por Jeff y Debra, dos pequeños pájaros kiwi que trabajan en una caprichosa oficina de correos. Sin manos que les ayuden, deben saltar, aletear, picotear y abrirse paso a golpe de culo por un paisaje interactivo de palancas, campanas y botones para entregar los mensajes a tiempo. 22 DE AGOSTO | Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App] – Enfréntate a jefes en enfrentamientos musicales, ábrete paso a través de puzles y explora entornos únicos ambientados en la mente humana.

– Enfréntate a jefes en enfrentamientos musicales, ábrete paso a través de puzles y explora entornos únicos ambientados en la mente humana. 22 DE AGOSTO | Spells & Secrets [GOG Code] – Spells & Secrets es una experiencia rogue-lite profunda y motivadora que invita a todos a este gratificante género con su historia de aventuras. Libera la Academia de magos de Greifenstein de criaturas mágicas usando tus hechizos de forma creativa.

– Spells & Secrets es una experiencia rogue-lite profunda y motivadora que invita a todos a este gratificante género con su historia de aventuras. Libera la Academia de magos de Greifenstein de criaturas mágicas usando tus hechizos de forma creativa. 22 DE AGOSTO | Young Souls [Amazon Games App] – Lucha contra hordas de beligerantes goblins, sube de nivel con cientos de armas y accesorios, explora y viaja entre mundos, mientras unos rebeldes gemelos se abren camino para salvar a su padre adoptivo.

– Lucha contra hordas de beligerantes goblins, sube de nivel con cientos de armas y accesorios, explora y viaja entre mundos, mientras unos rebeldes gemelos se abren camino para salvar a su padre adoptivo. 22 DE AGOSTO | Arcade Paradise [GOG Code] – Gestiona los beneficios, recoge chicles, lava la ropa y consigue monedas para desbloquear unidades arcade y convertir el negocio familiar de lavandería en un Arcade Paradise.

– Gestiona los beneficios, recoge chicles, lava la ropa y consigue monedas para desbloquear unidades arcade y convertir el negocio familiar de lavandería en un Arcade Paradise. 29 DE AGOSTO | INDUSTRIA [GOG Code] – La noche de la caída del muro de Berlín, una joven se sumerge de cabeza en una dimensión paralela para encontrar a su compañero de trabajo desaparecido en misteriosas circunstancias. Mientras los puestos de control de Berlín Este siguen siendo invadidos por multitudes, Nora escapa de este mundo, hacia capas desconocidas del tiempo y hacia un destino desconocido.

– La noche de la caída del muro de Berlín, una joven se sumerge de cabeza en una dimensión paralela para encontrar a su compañero de trabajo desaparecido en misteriosas circunstancias. Mientras los puestos de control de Berlín Este siguen siendo invadidos por multitudes, Nora escapa de este mundo, hacia capas desconocidas del tiempo y hacia un destino desconocido. 29 DE AGOSTO | The Collage Atlas [Amazon Games App] – Viaje a través de un mundo de ensueño dibujado a mano en el que cada detalle ha sido creado con lápiz y tinta sobre papel.

Cómo instalar los juegos de Prime Gaming

Los videojuegos deben ser canjeados en plataformas distintas. En el caso de Amazon Games, deberás descargar el aplicativo, iniciar sesión con tu cuenta de Amazon y reclamar los juegos según las fechas que corresponda. En el caso de Epic Games Store, tendrás que vincular tu cuenta de Amazon con la tienda virtual para que puedas acceder a la promoción. La cuestión es más sencilla con GOG Code. Cuando llegue la fecha del videojuego, los usuarios tendrán que indexar el código y proceder con la descarga.

Crea una cuenta en Amazon Prime

Para acceder a Prime Gaming, necesitarás una cuenta de Amazon Prime. Puedes hacer clic en este enlace para revisar cuál es el plan que mejor se acomoda a tus necesidades. Si es que solo quieres descargar los juegos de este mes, puedes intentar con la prueba gratis de 30 días. Encontrarás la opción en el botón amarillo de este enlace.

Amazon no te cobrará por la prueba gratuita pero la cuenta se convertirá automáticamente en una membresía de pago al final del periodo. Necesitarás una tarjeta de crédito válida y vigente para hacer la gestión de la cuenta.

