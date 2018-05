¿Tu Android correrá Fortnite? 3 preguntas claves del lanzamiento de Epic Games

Epic Games anunció hace poco una serie de cambios que harían a la aplicación móvil de Fortnite . De momento, solo se había lanzado el videojuego para los dispositivos de Apple, en el sitema operativo iOS, aunque muy pronto llegaría a Android , según confirmaron.

Resulta que para verano, aproximadamente en septiembre u octubre, se lanzaría la versión para Android . Esto ha traído desconcierto a los fans, lanzando numerosas preguntas sobre este nuevo lanzamiento. Aquí te respondemos 3 preguntas claves:

¿La versión de Android será igual a la de iOS?

Si. A pesar que utilicen sistemas operativos distintos, ambas aplicaciones estarán optimizadas para que funcionen de la misma manera, con el mismo HUD y las mismas opciones configurables para la comodidad del usuario.

Fortnite Android: todos los cambios a 'Fortnite: Battle Royale' que llegarán a esta versión de móviles. (Foto: Epic Games)



¿Fortnite en Android pesará igual de lo que pesa en iOS?

Será similar pero no igual. Ambos sistemas operativos tienen diferente manera de comprimir sus archivos de instalación, por lo que no se sabe si tendrán el mismo peso al ser descargados. Epic Games actualmente está trabajando en que sea menos en ambas versiones, ya que los usuarios lo consideran extremadamente alto.

¿Qué Android correrá Fortnite?

Existen muchos modelos que podrán correr la versión de Android de Fortnite . Aquí te presentamos la lista completa publicada en la misma página de Epic Games :

Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

Huawei Mate 10 /Mate 10 Pro / Mate 10 Lite

Huawei Mate 9 /Mate 9 Pro

Huawei P10 / P10 Plus / P10 Lite

Huawei P9 / P9 Lite

Huawei P8 Lite (2017)

LG G6

LG V30 / V30+

Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto G5 / G5 Plus / G5S

Motorola Moto Z2 Play

Nokia 6

Razer Phone

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy J7 Prime / Pro / J7 Prime 2017

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy On7 (2016)

Samsung Galaxy S9 / S9+

Samsung Galaxy S7 / S7 Edge

Samsung Galaxy S8 / S8+

Sony Xperia XA1 / XA1 Ultra / XA1 Plus

Sony Xperia XZ / XZs / XZ1