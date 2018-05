Pokémon GO abrió el mercado para los videojuegos que pretenden enganchar a los usuarios de Android con la realidad aumentada. ¿Qué otra franquicia podría hacer lo mismo aplicando una lógica muy similar? No tienes que pensarlo mucho: Jurassic World Alive ya se sumó a esta tendencia.



El juego Jurassic World Alive ya está disponible para los smartphones Android y cuenta con algunas diferencias con Pokémon GO , aunque la dinámica resulta muy parecida.



Lo que debe hacer el jugador es buscar los dinosaurios en un mapa según nuestra localización y "cazarlos". También hay puntos de suministros que hacen de Poképaradas .



La caza de dinosaurios no es la misma que en Pokémon , en el sentido que te apropias de la criatura. Lo que haces en Jurassic World Alive es recoger ADN del dinosaurio para luego crear la criatura, una visión muy parecida a la película.