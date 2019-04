¡Revisa tu móvil! Pokémon GO dejará de funcionar en esta versión de Android

¡Revisa tu móvil Android ! Pokémon GO anunció oficialmente en qué versión del sistema operativo de Google dejará de funcionar desde la mitad de 2019.



De acuerdo con un comunicado de Niantic , Pokémon GO no estará disponible para los dispositivos que cuenten con el Android 4 KitKat a partir del 1 de julio del presente año.



Cabe precisar que los usuarios de Pokémon GO que cuenten con móviles Apple y Android 5 Lollipop o superior no se verán afectados, por lo que no deben realizar ninguna configuración.



¿Tienes un Android 4? De ser ese el caso, tendrás que actualizar el sistema operativo a Android 5 o superior para continuar accediendo a Pokémon GO. Ten en cuenta que no todos los móviles tienen acceso a esta siguiente versión.



Así que ya están enterados. Nada de perderse días enteros sin capturar nuevas criaturas en Pokémon GO en Android.